V Lučenci bude cez víkend ľuďom k dispozícii sedem odberových miest

Odberové miesta v Lučenci - prevádzka v dňoch 6. - 7. februára:

Mestský úrad v Lučenci na Novohradskej ulici č. 1, rezervácia na sobotu v čase od 8.00 do 20.00 hod. (posledný odber bude vykonaný o 19.44 hod.).

Mestský úrad v Lučenci na Novohradskej ulici č. 1, rezervácia na nedeľu v čase od 8.00 do 20.00 hod. (posledný odber bude vykonaný o 19.44 hod.).

ZŠ L. Novomeského na Rúbanisku II. (sobota od 8.00 do 20.00 hod., nedeľa od 8.00 do 17.00 hod.) - odberový tím č. 1

ZŠ L. Novomeského na Rúbanisku II. (sobota od 8.00 do 20.00 hod., nedeľa od 8.00 do 17.00 hod.) - odberový tím č. 2

ZŠ Vajanského (sobota od 8.00 do 20.00 hod., nedeľa od 8.00 do 17.00 hod.) - odberový tím č. 1

ZŠ Vajanského (sobota od 8.00 do 20.00 hod., nedeľa od 8.00 do 17.00 hod.) - odberový tím č. 2

Centrum voľného času na Ulici mieru, rezervácia na sobotu v čase od 8.00 do 20.00 hod.

Centrum voľného času na Ulici mieru, rezervácia na nedeľu v čase 8.00 do 17.00 hod.)

Odberové miesta bez potreby registrácie:

•Centrum voľného času na Ulici mieru (sobota od 8.00 do 12.00, od 12.45 do 17.00, od 17.45do 19.44 hod. Nedeľa: od 8.00 do 12.00, od 12.45 do 17.00 hod.

•Stredná zdravotnícka škola na Ulici F. Lekára 2A (sobota od 8.00 do 16.00 hod. s obedňajšom prestávkou od 12.00 do 12.30 hod. Nedeľa od 10.00 do 18.00 hod. s obedňajšou prestávkou v rovnakom čase, ako v sobotu.

+ ďalšie odberové miesta v Lučenci, kde sa na testovanie nie je potrebné online registrovať:

•Ochrana zdravia s. r. o. vo dvore na Železničnej ulici č. 18 (pondelok - nedeľa od 9.00 do 17.00 hod.)

•Kardiomed s. r. o. na Železničnej ulici (pondelok - sobota od 10.00 do 18.00 hod.)

•Nemocnica na Námestí republiky 15 (pondelok - piatok od 8.00 do 15.00 hod.)

•Regionálny úrad verejného zdravotnícva na Ulici Petőfiho 1 (utorok - štvrtok od 9.00 do 12.00 hod.)

Odberové miesta, kde je možné objednať sa na testovanie prostredníctvom webovej stránky, ktorú nájdete TU.

•Miroslav Slíž, odborný lekár, Ul. K. Kuzmányho 7 (pondelok - štvrtk od 12.00 do 20.00 hod., piatok od 10.00 do 18.00 hod.)

•IVIMED s.r . o. (v Oxygen Cafe & Bar na Námestí republiky (pondelok - nedeľa od 10.00 do 18.00 hod.

Zdroj: Mesto Lučenec