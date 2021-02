Covid stopol skibusy no v Novohrade s nimi do budúcnosti rátajú

Viceprimátor Lučenca Pavol Baculík: Stále rozmýšľame, že ak by sa aspoň koncom zimy uvoľnili opatrenia, využili by sme skibus aspoň na bežkovanie a zorganizovali by sme preteky v bežeckom lyžovaní.

6. feb 2021 o 12:13 TASR

| Registrovať Aby ste mohli odoberať príspevky tohto autora, musíte byť prihlásený: Prihlásiť

Skibusy ročne využívajú stovky nadšencov zimných športov. (Zdroj: Radovan Vojenčák)

Písmo: A - | A + 0 0 LUČENEC. Skibusy prepravujúce lyžiarov z Novohradu do severnejších oblastí Banskobystrického kraja túto zimu pre pandemickú situáciu nejazdia, samospráva i prepravca s nimi však do budúcnosti rátajú. Potvrdila Slovenská autobusová spoločnosť (SAD) Lučenec i viceprimátor okresného mesta Pavol Baculík, podľa ktorého by špeciálny skibus mohol ísť aj koncom tejto sezóny. Súvisiaci článok Na cestu skibusom lyže netreba Čítajte "Určite sme ako mesto za to, aby táto služba pokračovala. Aj tohto roku sme o ňu požiadali, podporila ju samospráva aj vyšší územný celok. Stále rozmýšľame, že ak by sa aspoň koncom zimy uvoľnili opatrenia, využili by sme skibus aspoň na bežkovanie a zorganizovali by sme preteky v bežeckom lyžovaní, keď už vleky nie

sú v prevádzke," konštatoval viceprimátor. Skryť Vypnúť reklamu Novohradské skibusy pôvodne jazdili z Lučenca, neskôr až z Fiľakova a napokon štartovali už v maďarskom Šalgotarjáne. Ako ideálna destinácia sa podľa neho ukázalo stredisko Línia pri Kokave nad Rimavicou, hoci skibus pred dvoma rokmi jazdil až na Chopok. To je však podľa Baculíka drahšie stredisko a lyžiari, ktorí si ho zvolia, väčšinou uprednostnia vlastné autá. "Jazdy skibusov si veľmi pochvaľovala i maďarská strana, že aj oni, ktorí doma nemajú také možnosti lyžovania, mohli využiť takéto služby. Bohužiaľ, v Maďarsku asi neboli tieto skibusy dostatočne spropagované," doplnil viceprimátor. Spomenul tiež, že naplnenosti skibusov pomohlo aj presunutie času ich odjazdu o hodinu, vďaka čomu sa deťom na lyžovačku ľahšie vstávalo. Skryť Vypnúť reklamu Ako uviedla asistentka predstavenstva a vedúca manažérka integrovaného manažérskeho systému SAD Lučenec Nikola Ľalík, ich spoločnosť na uvedenom projekte spolupracuje ako dopravca. "Skibusy každoročne využívajú stovky nadšencov zimných športov a cenia si na nich predovšetkým bezstarostnú dopravu až na miesto určenia v príslušnom lyžiarskom stredisku. Táto služba verejnosti sa vzhľadom na prejavený záujem určite osvedčila a pokiaľ to pandemická situácia umožní, budeme sa radi na pokračovaní projektu podieľať," avizovala. Článok pokračuje pod video reklamou