Partia „zrýchľovačov“ darovala a rozniesla respirátory FFP2 tisícke rimavskosobotských seniorov

Seniori, ktorí ešte požiadavku na respirátor neposlali, tak ešte môžu urobiť.

6. feb 2021 o 18:40 (mb)

RIMAVSKÁ SOBOTA. To, čo avizovali, získalo reálne kontúry. Rimavskosobotskí poslanci z klubu Odvážme sa zrýchlit, v sobotu 6. februára, darovali a doručili do schránok tamojším seniorom, ktorí do piatka 5. 2. večera zareagovali na ich výzvu.

Stačilo, ak im žiadosť o respirátor FFP2 poslai na e-mail: odvaznyrespirator@odvazmesazrychlit.sk.

"Prvých tísíc seniorov si už našlo Odvážne respirátory vo svojich schránkach," informovali členovia spomínaného poslaneckého klubu prostredníctvom sociálnej siete s tým, že seniori, ktorí zatiaľ požiadavku na respirátor neposlali a majú oň záujem, môžu e-mail poslať do 18. februára.

"Ako klasik hovorí: respirátor, umývanie rúk a odstup a túto Covidovú pliagu porazíme," zakončili poslanci svoju správu.