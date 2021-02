Tohtoročný Offroad Tisovec naplánovali na august

Organizátori po vlaňajších skúsenostiach určili dátum motozrazu na koniec leta. Veria, že pandémia im 17. ročník nezruší.

7. feb 2021 o 16:16 Jozef Mikuš

TISOVEC. Offroad Tisovec 2021 už má stanovený termín. Sedemnásty ročník obľúbeného podujatia by sa mal uskutočniť v polovici augusta.

Silné motory sa v meste pod Hradovou zvykli stretávať na jar, no organizátori chcú letným termínom predísť vlaňajším problémom, kedy museli presunúť termín z apríla na august.

„Urobíme všetko pre to, aby sme akciu mohli zorganizovať. Snáď nám to situácia dovolí. Po skúsenostiach z vlaňajška sme sa hneď rozhodli pre augustový termín,“ objasnil jeden z usporiadateľov Ľuboš Manica.

Ako pokračoval, koniec leta ponúkne poslednú možnosť na motozraz. „Neskorší termín nepripadá do úvahy. Bude ruja, poľovačky a to musíme rešpektovať. Ak to nebudeme môcť zorganizovať v auguste, tak neskôr už asi vôbec.“

Sedemnástemu ročníku populárneho offroadu okrem pandémie nič nestojí v ceste. Povolenia od mesta aj od majiteľov pozemkov sú udelené, no organizátori sa chcú poistiť. Ak to situácia dovolí, prípravy na offroad sa začnú v lete.

Offroad Tisovec 2020 sa vrátil k svojim koreňom. Pre pandémiu sa zraz zorganizoval bez kultúrneho programu, prehliadky áut, jazdy ulicami mesta a nedeľného trialu Dolinka. Základ v podobe piatkového a sobotného okruhu ostal.

„Myslím, že takmer všetci offroaďáci boli radi a vďační, že sme vlani akciu zorganizovali. Ľudia sa na ňu tešia od začiatku roka a okrem toho, pre pandémiu sa vlani mnoho podujatí zrušilo. Hoci diváci prišli o sprievodné akcie, účastníci si šestnásty ročník vychutnali,“ uzavrel Ľuboš Manica.