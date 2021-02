Lučeneckí basketbalisti boli v Prievidzi úspešní

Jankovičov tím v 30. kole SBL zvíťazil.

8. feb 2021 o 7:46 Jozef Mikuš

LUČENEC. Lučeneckí basketbalisti sa v nedeľu 7. februára už pod vedením trénera Petra Jankoviča vydali do Prievidze odohrať zápas 30. kola SBL.

Bilancia vzájomných stretnutí z aktuálnej sezóny hovorila v prospech hostí. Lučenec si s Prievidzou poradil vo všetkých predošlých štyroch dueloch.

Novohradčania si v nedeľu bilanciu vylepšili, keď domáci tím zdolali 82:74.

V stredu 10. februára sa Lučenec na domácej pôde postaví Interu Bratislava.

Čítajte aj

Čítajte aj Športové NAJ: Z Lučenca do prvej ligy. Csaba Csányi si splnil futbalové sny Čítajte

SBL - 30. KOLO

BC Prievidza - BKM Lučenec 74:82 (16:17, 19:17, 17:24, 21:25)

Článok pokračuje pod video reklamou

Prievidza: Bjeletič 21, Vašl 18, Sitton 13, Majerčák 11, Louiserre 5 (Robertin 6, Pasovský 0)

Lučenec: Rób. Rožánek 18, Hawkins 12, Murray-Boyles 11, Anikienko 8, Zorvan 7 (Brown 13, Jackuliak 8, Šimon 5)

TH: 16/11 - 18/13, Fauly: 19 - 20, Trojky: 7 - 9, Rozhodovali: Zubák, Margala, Cibulka

Maroš Helmecy, tréner Prievidze: „Gratulujem Lučencu k víťazstvu a ešte viac gratulujem mojim hráčom k výkonu. Ukázali sme charakter a bojovali sme celých 40 minút. Bohužiaľ, basketbal je niekedy aj taký. Prehrali sme, no myslím si, že sme nehrali úplne zle a verím tomu, že na tento zápas nadviažeme a pôjdeme touto cestou ďalej.“

Matej Majerčák, hráč Prievidze: „Bol to lepší výkon, ako sme predviedli v posledných zápasoch, ale myslím si, že máme na viac, a to hlavne na domácej palubovke. Musíme byť agresívnejší a vydržať celých 40 minút. S niekoľkými minútovými výkyvmi sa s mužstvom ako Lučenec, vyhráva len ťažko. Napriek tomu sa nemáme za čo hanbiť. Bojovali sme, ale na nášho súpera to nestačilo. Verím, že zo zápasu si niečo odnesieme a v najbližšom stretnutí v Bratislave prelomíme túto škaredú šnúru.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Do zápasu sme vstúpili celkom slušne a s domácim tímom sme držali krok. V druhom polčase sme trochu pridali v agresivite a konečne sme ukázali aj rozvahu a trpezlivosť v útoku. Dokázali sme sa odpútať a Prievidzi sme nedovolili zvrátiť zápas. Možno aj nejakou šťastnou strelou sme záver natiahli na svoju stranu a následne sme koncovku takticky zvládli. Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo.“

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: „Zápas bol napínavý a až do konca nebolo jasné, kto bude víťaz, čiže bol aj pomerne atraktívny. Nepostrážili sme si obranný doskok, kde sa darilo Prievidzi vytvárať si druhé šance, na základe čoho nás doťahovala. Počas celého stretnutia sa nám nepodarilo odpútať, čo bola chyba a aj preto bol duel vyrovnaný až do úplného záveru. Víťazstvo nás teší o to viac, že sa nám podarilo na súperovej palubovke."

Ostatné výsledky 30. kola: Inter Bratislava - Patrioti Levice 76:61 (15:20, 25:12, 19:13, 17:16), Spišskí Rytieri - MBK Baník Handlová 80:58 (24:14, 17:22, 21:9, 18:13).

TABUĽKA

1. Spišskí Rytieri 26 16 10 2109:2020 (+89) 42

2. Patrioti Levice 22 13 9 1773:1691 (+82) 35

3. BKM Lučenec 26 15 11 2136:2049 (+87) 41

4. Inter Bratislava 25 14 11 1983:1929 (+54) 39

5. Iskra Svit 23 12 11 1999:1984 (+15) 35

6. BC Prievidza 23 8 15 1755:1933 (-178) 31

7. MBK Baník Handlová 25 7 18 1973:2122 (-149) 32