Nakúpili respirátory aj rúška, seniori môžu opäť využiť aj školskú jedáleň. Testovať však už nechcú

Vo Veľkej nad Ipľom sa snažia uľahčiť aktuálnu situáciu seniorom, myslia už aj na obdobie po pandémii.

9. feb 2021 o 20:08 (rv)

VEĽKÁ NAD IPĽOM. Vo Veľkej nad Ipľom v okrese Lučenec si uvedomujú zhoršujúcu sa pandemickú situáciu. Rozhodli sa preto zabezpečiť respirátory pre seniorov ale aj zamestnancov miestnej školy, ktorá sa otvorila pre žiakov v pondelok 8. februára. Aktuálnu situáciu v obci opísal jej starosta Gabriel Rácz.

„Z rozpočtu obce sme zakúpili 2-tisíc respirátorov, z toho sme tisíc už rozdali seniorom (každý dostal päť kusov) a tisíc sme nechali pre zamestnancov školy, ktorým ich budeme postupne dávať podľa potreby. Seniorom sme ešte prerozdelili tisíc plátenných rúšok," uviedol.

V pondelok 8. januára otvorili aj miestnu základnú školu spolu s materskou školou. Do školských lavíc sa vrátila približne polovica žiakov.

"Spolu so školou začala fungovať aj školská jedáleň, ktorá ponúka obedy aj pre seniorov. Z nich prejavila o túto službu asi polovica z tých čo zvykli obedy brávať pred jej zatvorením," dodal starosta. Pripomenul, že už teraz pripravujú pre seniorov, ale aj iné skupiny obyvateľstva tzv. Dom umenia, ktorý má vzniknúť z bývalej automatickej ústredne nachádzajúcej sa pri miestnej pošte, ktorú obec získala.

"Bude v nej niečo na spôsob klubu dôchodcov, kde by sa mohli bežne stretávať , ale napríklad v čase sviatkov by sa tam konali duchovné stretnutia. Už teraz sú tam zavedené inžinierske siete, odpad a elektrina. Zatiaľ sme na to použili vlastné peniaze. Na dokončenie chceme využiť peniaze z výziev, ale ak by sme ich nezískali zafinancujeme dokončenie z vlastných prostriedkov," podotkol Rácz.

Starosta sa vyjadril aj k ďalšiemu testovaniu.

"Ak to bude naďalej len v rovine odporúčania, nebudeme viac už testovať. Pri skríningovom testovaní sme nemali do poslednej chvíle relevantné informácie. Sprevádzal ho chaos, ktorý je vyčerpávajúci pre všetkých, tak isto ako neustále sa meniace vládne vyhlásenia a opatrenia."

Na záver spomenul, že ani už takmer rok trvajúcu neznamená, že sa nesnažia v rámci možností zlepšovať životné podmienky občanov.

"Vlani pribudlo 900 metrov chodníkov, vyasfaltovali sme plochu pred poštou a kultúrnym domom z vlastných prostriedkov a v aktuálnom roku chceme zrealizovať výstavbu dažďovej kanalizácii v časti obce smerujúcej do dediny Jelšovec," zakončil starosta.