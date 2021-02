Kvôli zvýšeným nákladom museli pristúpiť vo Fiľakove k zvýšeniu poplatku za odvoz odpadu

Môže za to zdraženie poplatku za skládkovanie a poplatok za kuchynský odpad.

10. feb 2021 o 13:59 (rv)

Článok pokračuje pod video reklamou

FIĽAKOVO. Aj vďaka novej v rámci odpadového hospodárstva povinnosti, ktorá samosprávam pribudla od nového roku museli vo Fiľakove pristúpiť k nepopulárnemu kroku zvýšenia poplatku za odvoz odpadu. Po novom musia samosprávy zabezpečiť aj triedenie kuchynského odpadu.

„Pôjde o zložitý proces zhodnocovania rozložiteľného odpadu, snažili sme sa nájsť čo najpriechodnejšie riešenie či už pre samosprávu, ale aj pre samotných obyvateľov,“ uviedol riaditeľ Verejnoprospešných služieb mesta Fiľakovo (VPS) Tibor Tóth.

Objasnil, že kuchynským odpadom je jedna časť biologicky rozložiteľného odpadu, akými sú zvyšky jedál, šupky z ovocia a ďalší odpad vznikajúci pri príprave jedál, okrem tekutých zložiek.

Riešením situácie majú byť pre rodinné domy záhradné kompostéry, ktoré dostanú od samosprávy. V nich si budú domácnosti kuchynský odpad zhodnocovať sami.

„Naďalej však od rodinných domov budeme odvážať zelený záhradný odpad, ako doposiaľ. Obyvateľom sídlisk budú slúžiť hnedé 240-litrové kontajnery. Každá domácnosť v bytových domoch dostane 10-litrový kôš na kuchynský odpad a tiež jedno špeciálne vrecko na každý týždeň," dodal Tóth a spresnil že domácnosti budú môcť vo vrecku osadenom do na to určeného odpadkového koša kuchynský odpad zbierať a následne ho vyhodiť do hnedého kontajnera pri zbernom ostrovčeku.

Potreba špeciálnej techniky

Kuchynský odpad bude odvážaný dvakrát do týždňa a hnedé kontajnery budú zakaždým vydezinfikované. Vstupná investícia by podľa riaditeľa VPS mala samosprávu vyjsť na státisíce eur.

„Preto sa mesto bude uchádzať o dotáciu na nákup kompostérov a hnedých odpadových nádob. Zároveň však naša kompostáreň nie je prispôsobená na zhodnocovanie kuchynského odpadu, preto budeme musieť zakúpiť špeciálnu techniku, čo bude predstavovať najväčšiu položku,“ dodal.

Z dôvodu navýšenia výdavkov mesta v oblasti odpadového hospodárstva, si za odvoz odpadu budú musieť občania priplatiť. Mestské zastupiteľstvo schválilo navýšenie poplatku zo súčasných 27 eur na 33,40 eur na osobu za rok. Z navýšenia pripadá 2,40 eur na každoročné zdraženie poplatku za skládkovanie a zvyšné 4 eur tvorí poplatok za kuchynský odpad.

„Systém zberu kuchynského odpadu začína samospráva budovať v týchto dňoch. Obyvatelia by ho mali reálne pocítiť na jeseň, kedy rodinné domy dostanú prvé kompostéry. Mesto bude v budovaní systému pokračovať v roku 2022, kedy by mal byť sfinalizovaný," zakončila hovorkyňa mesta, Klaudia Mikuš Kováčová.