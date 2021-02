BKM prehral najtesnejším rozdielom

Lučenec v tabuľke klesol na štvrté miesto za Inter.

11. feb 2021 o 7:55 Jozef Mikuš

LUČENEC. V stredu večer (10. 2.) sa v lučeneckej športovej hale Arena hral zápas 31. kola Slovenskej basketbalovej ligy. Domáce družstvo BKM v ňom hostilo bratislavský Inter.

Prvú štvrtinu vyhral domáci celok, no Interu sa výraznejšie vzdialiť nedokázal. Hostia sa zomkli a pridali na bojovnosti najmä po prestávke, čo sa odrazilo aj na skóre. Záver zápasu znovu ponúkol drámu, keď sa západniari dostali do vedenia z trestného hodu a domácim už neostal čas na založenie útoku.

Lučenec tak prehral najtesnejším rozdielom 76:77.

Najúspešnejším strelcom domácich bol Brown s 19 bodmi. Za ním nasledovali 18-bodový Hawkins a Murray-Boyles, ktorý zaznamenal 17 bodov.

Lučenec bude mať do konca mesiaca súťažnú prestávku. Najbližšie sa v lige predstaví 27. februára na palubovke Levíc.

SBL - 31. KOLO

BKM Lučenec - Inter Bratislava 76:77 (19:16, 14:13, 22:23, 21:25)

Lučenec: Hawkins 18, Murray-Boyles 17, Rób. Rožánek 8, Anikienko 7, Zorvan 3 (Brown 19, Šimon 2, Jackuliak 1)

Inter: Lopez 25, Beručka 18, Fusek 15, Körner 13, T. Malovec 0 (Galata, M. Malovec a Musil po 2, Koller 0)

TH: 15/8 - 14/10, Fauly: 18 - 20, Trojky: 6 - 9, Rozhodovali: Kúkelčík, Karniš, Donovalová

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „V prvom rade gratulujem hosťom, ktorí bojovali až do konca. Chceli vyhrať viac ako my, a to rozhodlo. Obrovská nedisciplinovanosť nášho tímu dovolila súperovi viackrát návrat do hry. Chvíľkami sme vyzerali dobre, ale tých chvíľ bolo málo a rýchlo ich vystriedali zlé momenty. Zápas rozhodla netímovosť a nedisciplinovanosť v tíme BKM Lučenec.“

James Murray-Boyles, hráč Lučenca: „Bol to náročný zápas. Niektoré útoky sme nezahrali tak, ako sme si ich naplánovali a v konečnom dôsledku sme aj kvôli tomu prehrali. Nehrali sme ako tím a nezvládli sme posledný útok.“

Edgars Jaunzems, asistent trénera Interu: „Na konci sme mali šťastie, ale aj o tom je basketbal. Rozhodujú detaily a niektoré momenty ovplyvnia celý zvyšok zápasu. Keby na konci zápasu dokázali rozohrať, pravdepodobne by sme v Lučenci prehrali. Ukazuje to však náš charakter, hlavne v druhom polčase sme bojovali a hrali ako tím, čo viedlo k nášmu úspechu.“

Ostatné výsledky 31. kola: Patrioti Levice - Spišskí Rytieri 88:85, MBK Baník Handlová - Iskra Svit 106:103 (31:21, 24:31, 25:28, 26:23).