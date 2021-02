Varta futsal liga sa pravdepodobne znovu rozbehne

Súťažné kolá by sa mali odohrať formou turnajov.

11. feb 2021 o 11:55 Jozef Mikuš

LUČENEC. Najvyššia slovenská futsalová súťaž mužov sa pravdepodobne znovu rozbehne. Varta futsal liga dostala stopku spolu s väčšinou športového života ešte v októbri, keď sa výrazne zhoršila pandemická situácia.

Povolenie pokračovať vtedy dostali len niektoré súťaže, futsal medzi nimi nebol.

Mimel Lučenec tak do pozastavenia športového života stihol odohrať len tri ligové kolá. Zdá sa, že po mesiacoch čakania by sa futsalová súťaž mohla znovu rozbehnúť.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Po množstve mailov, stretnutí a telefonátov sa nám vďaka štátnemu tajomníkovi športu, pánovi Ivanovi Husárovi z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, podarilo nájsť riešenie, ako pokračovať v súťaži. V rámci komunikácie s vedením súťaže a ostatnými klubmi sa dostávame do záverečnej fázy.

Je ňou zabezpečenie mini turnajov v rámci projektu jednorazových hromadných športových podujatí s maximálnou dĺžkou 48 hodín bez divákov a s antigénovým testovaním maximálne 12 hodín pred začiatkom podujatia,“ priblížil Jozef Kamenský, manažér Mimelu Lučenec s tým, že kluby túto možnosť privítali.

Čítajte aj

Čítajte aj Wenger ho chcel v Arsenale, súperovi zachránil život. V Trnave som chcel ostať, tvrdí Ďuso Šimon v otvorenom rozhovore Čítajte

Znamená to, že zvyšné kolá by sa mohli odohrať počas dvojdňových turnajov. Mužstvá by tak v krátkom čase absolvovali viac zápasov.

„Hneď po návrate futsalovej reprezentácie mužov z kvalifikačného zápasu v Grécku by sa mohla odohrať prvá fáza, napríklad v termíne 13. a 14. marca. Detaily však stále doťahujeme, a preto ešte nemôžeme žiadny termín potvrdiť,“ pokračoval Kamenský.

Výnimka sa bude týkať len súťaže mužov, mládežnícke ligy sa zatiaľ hrať nebudú. Otázne sú aj miesta turnajov.

„Všetko doťahujeme. Je toho veľa a chceme to pripraviť do detailov, než všetko oznámime. V Lučenci máme dobre vybavenú športovú halu a aj ubytovacie možnosti. Takéto podmienky vieme nájsť aj v iných mestách. Je preto možné, že napríklad štyri mužstvá by víkendový turnaj odohrali v Lučenci a zvyšné štyri tímy zase v Leviciach,“ poznamenal manažér Mimelu Lučenec.

Varta futsal ligu v sezóne 2020/21 hrá osem klubov. Okrem Lučenca o body bojujú aj MŠK Žilina, Futsal Team Levice, Futsal Team Komárno, MIBA Banská Bystrica, TNF Prievidza, MŠK Mayerson Nové Zámky a ŠK Makroteam Žilina.