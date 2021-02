Energetici pokračujú v odstraňovaní porúch v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota

Výpadky elektriny spôsobil vo štvrtok prudký vietor a výdatné sneženie.

12. feb 2021 o 10:40 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Energetici pokračujú na odstraňovaní porúch v Rimavskosobotskom a Lučeneckom okrese, ktoré spôsobil štvrtkový prudký vietor a výdatné sneženie. Ako informuje hovorca Stredoslovenskej distribučnej, a. s. (SSD) Miroslav Gejdoš, počas noci zo štvrtka na piatok pribudla na strednom Slovensku v prípade vysokého napätia len jedna porucha. O štvrtej ráno bolo bez elektriny zhruba 3 500 domácností a o siedmej to bolo len približne 1 800. Elektrikárov v teréne čaká veľa pílenia a naťahovania popadaných vodičov.



Energetici budú v priebehu dňa odstraňovať závažnejšie poruchy, ktoré sa im pre nepriaznivé počasie a neprístupný terén nepodarilo vyriešiť vo štvrtok. Najviac práce ich čaká v Lučeneckom a Rimavskosobotskom okrese. Vo viacerých prípadoch sa popasujú s popadanými stromami, ktoré trhali vodiče a poškodzovali stĺpy.



„Rýchlosť obnovy dodávky elektrického prúdu pre jednotlivé lokality bude závislá najmä od prístupnosti terénu a počasia. Podľa predpovedí by mali byť poveternostné podmienky v Banskobystrickom kraji priaznivejšie ako vo štvrtok,“ uviedol hovorca s tým, že energetici urobia aj dnes všetko, čo bude v ich schopnostiach, aby sa v domácnostiach opäť čo najskôr kúrilo a svietilo.



