Okolie Polichna sa môže opäť zaplniť milovníkmi zimy

Počas pandémie sa okolie rázovitej dediny stalo rajom pre rôzne vekové kategórie.

12. feb 2021 o 10:37 (rv)

POLICHNO. Okolie rodiska B.S. Timravy aj vďaka pandémii znovuobjavilo množstvo ľudí z okresu Lučenec ale aj blízkych okresov. Ponúka totiž svojimi miernymi svahmi možnosť sánkovania, bežkovania, alebo len prechádzok na čerstvom vzduchu. S prichádzajúcimi jarnými prázdninami sa pravdepodobne znova vyberie do jeho okolia aj vďaka poslednej snehovej nádielke množstvo ľudí.

„Nevadí nám to, príroda je pre každého, len nepochopím, prečo ľudia musia po sebe vždy zanechať aj smeti. Nemal by problém ich zobrať zo sebou a vyhodiť ich doma. Žiaľ nenaučili sme sa k prírode správať ako si to zaslúži," uviedol Pavel Kyseľ, starosta Polichna.

Zima prináša tejto obci aj starosti, tak ako viacero obcí v okolí aj ich postihujú časté výpadky elektriny.

"Naposledy nešla od ôsmej večer až do ôsmej rána, ale vieme, že aj okolité obce s tým majú problém. Teraz sa to deje žiaľ dosť často," posťažoval sa starosta.

Aj vďaka prichádzajúcim bežkárom ho napadlo, že by mohli v okolí pripraviť nejaké podujatie pre priaznivcov čoraz viac populárnejšieho bežkovania.

" Chceli by sme spraviť buď nejaké preteky či stretnutie. Alebo aspoň nejaký okruh v zime tu pre nich spraviť, upraviť pre nich stopu. Uvidíme čo vymyslíme, žiaľ túto zimu aj kvôli pandémii to zostane v rovine uvažovania," zakončil Kyseľ