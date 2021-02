FOTO: Ako sme žili v Československu. Zastavenie v Haliči

V obci sa budovalo, športovalo i zabávalo.

14. feb 2021 o 17:13 (rv)

HALIČ. Súčasťou Novohradských novín sa od februára 2021 stal aj fotoseriál Ako sme žili v Československu. Jeho prvé zastavenie bolo v malebnej novohradskej obci Halič. Tá sa môže pochváliť neopakovateľnou atmosférou, ktorú okrem viacerých pamiatok tvoria hlavne miestni ľudia.

Jedna z dvoch slavobrán vítajúcich "tatíčka" Masaryka v Haliči. (zdroj: zdroj: Ján Hikker)

V ére spoločného štátu Čechov a Slovákov – v našom prvom štátnom usporiadaní, zažili v Haliči aj návštevu prvého prezidenta Tomáša Garrigue Masaryka, familiárne volaného tatíček. „Tatíčka Masaryka vítala v Haliči 12. septembra 1930 slavobrána pred hornou fabrikou. Druhá bola blízko stredného kríža. Prezident sa snažil pohladiť čo najviac detí a išiel ďalej. Bola to veľká slávnosť. Celá dedina aj ľudia z okolia sa jej zúčastnili,“ napísal k vedľajšej fotke miestny historik Ján Hikker. Vďaka ním zozbieraným fotografiám a poznatkom sa môžeme vrátiť do čias minulých.

Výčap Ku Slovenke, v súčasnosti (zavretá) cukráreň. (zdroj: Ján Hikker)

Výčap ku Slovenke

Niekdajší hostinec u Sternlichta, vedľa je výčap ku Slovenke. Rohová budova na križovatke ulíc Mieru a Športovej nebyť protipandemických opatrení, slúži rovnakému účelu aj dnes. Len namiesto výčapu je v súčasnosti obľúbená cukráreň.

"Haličskí hokejoví reprezentanti" (zdroj: Ján Hikker)

Hokejisti a ich domovský „stánok“ – rybník pod zámkom 1953

Hokejové zápasy sa hrávali aj medzi dedinami, napríklad s Lovinobaňou či Vidinou. Mantinely boli urobené iba zo snehu, pukov tiež veľa nebolo.

Na fotke zľava: Oto Jaško, Ľudovít Póni st, Jozef Kubovčík ml., Július Turek, Jozef Végh ml.,Ing. Milan Emil Pavlovič, Gombár, pod ním Zoltán Rajprich, Ján Vrábeľ, Jozef Najpaver, Karol Beňovský , Ondrej Kozák.

Haličská pošta v roku 1955 (zdroj: Ján Hikker)

Pohľad na poštu v roku 1955

Dnes už nepoznaná funkcia telefonistky, ktorá mala na starosti spájanie telefónnych rozhovorov. Telefonistka pošty v Haliči v plnom pracovnom nasadení. Vedľa nej sedí poštový doručovateľ Ferdinand Rajprich.

Prípitok na stavbe (zdroj: Ján Hikker)

Prípitok na stavbe

Haličský rodák prof. Gejza Horák (v klobúku) si pripíja s robotníkmi na stavbe kultúrneho domu. Jeho stavba začala v roku 1957, rástol pod rukami desiatok Haličanov. Dokončený bol v roku 1961. Na zábere sú aj Ján Punka, Vladimír Ondris, Pavol Valent, Mikuláš Giňovský a Pavol Kiráľ. V hlavnej úlohe domáca slivovica z haličskej pálenice u Ružinských.

Od prípitku rovno k otvoreniu :) (zdroj: Ján Hikker)

Slávnostné otvorenie kultúrneho domu v Haliči 14. mája 1961 bolo veľkou udalosťou, ktorej sa zúčastnili všetky generácie. Fotené od vchodu do kultúrneho domu, v budove oproti vtedajšiemu MNV bola lekáreň u Rótha.

Staré potraviny. (zdroj: Ján Hikker)

Pôvodná už nejestvujúca predajňa potravín Jednoty v roku 1954. Stála v strede dediny. Vľavo na fotke vidieť časť námestia. Zľava Mária Sýkorová vydatá Ritingerová a Elena Ivanová.

Slávnostné začatie stavby prilákalo miestnych. (zdroj: Ján Hikker)

Slávnostné zahájenie stavby nákupného strediska

Počas socializmu sa budovalo jedna radosť. Aj budova nákupného strediska na dnešnom Podzámockom námestí bola postavená v rámci tzv. akcie Zet, teda na jej stavbe pracovali samotní občania Haliče. Záber je zo slávnostného zahájenia stavby 11. novembra 1981.

Žiaci a učitelia katolíckej školy v Haliči. (zdroj: Ján Hikker)

Žiaci a učitelia katolíckej školy

Školský rok 1932/33. Škola, v tom čase katolícka ľudová, sídlila na dnešnej ul. Ľudovíta Štúra. Učil v nej aj spisovateľ Anton Emanuel Timko.

Jeden kope. ostatní sa pozerajú. Tieto zvyky pretrvali niekde dodnes. (zdroj: Ján Hikker)

18.februára 1969. Pre haličské školstvo významný deň, kedy bol zástupcami KNV,ONV,MNV,ZDŠ a stavebných organizácií prevedený výber staveniska pre novú 22-triednu ZŠ v Haliči. Slávnostný výkop základov novej školy, v ktorej sa učí od roku 1980. Ďalej je vidieť jednu z budov starej školy.

(zdroj: Ján Hikker)

Detské ihrisko 1957

V roku 1957 bolo detské ihrisko v strede obce skromnejšie než je dnes, no detská radosť z neho určite menšia nebola. Na fotke vidieť aj časť domu Illéšovcov, kde bola sódovkáreň. (Hojdaním sa bavia súrodenci Eva a Ján Leškovci).

(zdroj: Ján Hikker)

Letecké dni 1956

Hoci to priamo z fotografie nie je zrejmé, ale zachytáva Haličanov pozorujúcich prelety lietadiel počas leteckých dní na Ľadove v roku 1956. Fotené na bastiónoch pred zámkom – ľudovo nazývaných kilátovy. Lietadlá prelietavali ponad zámok a vracali sa späť na Ľadovo. Priestranstvo okolo zámku bolo i vtedy obľúbeným miestom pre trávenie nedeľného popoludnia nielen pre Haličanov.

spartakiáda - obvodové kolo (zdroj: Ján Hikker)

Československá spartakiáda máj 1960. Na fotografii je záber z obvodového kola, ktoré sa konalo na ihrisku TJ Slovan Halič. Zúčastnilo sa ho zhruba 1600 cvičencov.

(zdroj: Ján Hikker)

Divadelné predstavenie, Mastný hrniec 1974

Ochotnícke divadlo bolo neodmysliteľnou súčasťou haličského kultúrneho života v časoch nie tak dávno minulých. Herecké výkony ochotníkov zapĺňali kultúrny dom vďačným obecenstvom a boli veľmi dobre hodnotené aj na rôznych prehliadkach a súťažiach.

(zdroj: Ján Hikker)

Sokolovské preteky

70-te roky 20.storočia. Sokolovské preteky pri Zväzarme v Haliči. Konali sa za Trojičkou na bývalej Rajčuli. Zľava: Jozef Beňovský, Dušan Pavlovič, Ľubomír Švihla, Ľubomír Novák pripravuje ku streľbe súťažiaceho Joža Pročka a ďalších mladých pretekárov – strelcov. Vpravo je rozhodca súťaže Jozef Gaváč.

(zdroj: Ján Hikker)

V miestnej krčme

Krčma Jednoty v 70. rokoch. Za výčapným pultom stoja zľava Jolana Kokavcová a Elena Kéketyová. V krčme vám vtedy nielen naliali, ale kúpili ste tam aj mäsové výrobky. Dnes by sa to osvedčilo na malých obciach bez predajní potravín, len ktovie čo by na to povedali dnešní hygienici?

Pre priaznivcov miestnej histórie

Ak by ste sa predsa len chceli viac dozvedieť o Haliči, tak priamo na obecnom úrade môžete za zvýhodnenú cenu zakúpiť monografiu o Haliči nazvanú Halič, cesta časom vydanú v roku 2019.

„Je to kniha z pera Jána Hikkera a Petra Fízeľa, doplnená príspevkami ďalších spoluautorov a informátorov. Určite v nej každý nájde niečo čo ho zaujme, nájdete tam informácie o svojom rode, no hlavne sa dozviete o haličskej ceste časom, tak ako to napovedá aj názov knihy," uviedol starosta Alexander Udvardy o knihe.

Na obecnom úrade predávajú za zvýhodnenú cenu aj knižôčku naplnenú osobnejšími spomienkami. Volá sa "Lastovičky sa vrátili".

„Je z pera našej milej rodáčky pani Anny Borešovej. Vydanie tejto knihy, ktorá je vlastne zbierkou spomienok (reminiscencií) na rodnú obec autorky, je malým darčekom k jej krásnemu životnému jubileu," dodal starosta.