V Ratkovej skončil v krátkom čase tretí starosta pre problémy so zákonom

Dvaja jazdili pod vplyvom alkoholu, jedného odsúdili za výtržníctvo a nebezpečné vyhrážanie, ďalší sa nezhodol s poslancami.

14. feb 2021 o 21:25 Marcela Ballová

RATKOVÁ. Za posledné desaťročie svoju dedinu poriadne zviditeľnili. Starostovia v Ratkovej sa totiž na pozornosť, najmä ochrancov zákona, rozhodne sťažovať nemôžu. Z úradu odchádzali predčasne a za nepríjemných okolností.

Naposledy sa nútene z kresla prvého muža obce porúčal tento mesiac Ján Bobrovský.

Vraj chcel ísť posypať zamrznuté chodníky. Pred jazdou sa však potužil alkoholom.

Na najbližšej križovatke natrafil na policajtov. Namiesto toho, aby zastavil, dupol na plyn, no ďaleko nedošiel.

Slová niektorých miestnych o tom, že na dno pohárika sa pozrel rád a nemal problém šoférovať „pod parou“, potvrdil výsledok dychovej skúšky. Nafúkal vyše 1,8 promile.

Dopustil sa tak trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Rozhodnutie padlo v superrýchlom konaní

Okrem toho, že Bobrovskému uložili pokutu vo výške 1500 eur a dva roky nesmie viesť motorové vozidlá, zanikol mu aj mandát starostu. Obvinený aj prokurátor sa totiž vzdali práva podať odpor a rozhodnutie, ktoré padlo v superrýchlom konaní, nadobudlo právoplatnosť.

„Chcel ísť posypať zamrznuté chodníky v Repištiach. To je miestna časť Ratkovej. Vraj si predtým vypil a nafúkal. Osobne mi je to veľmi ľúto, pretože ja na neho nemôžem povedať nič zlé. Nepostrehla som, že by bol na úrade opitý. Bol to dobrý človek, nikomu neublížil a mnohým pomohol,“ povedala Janka Hihová, pracovníčka Obecného úradu v Ratkovej, s tým, že Bobrovský sa mandátu starostu vzdal tento pondelok, kedy na úrade odovzdal aj všetky veci súvisiace s výkonom jeho práce.

Aj predošlý starosta šoféroval opitý

Rovnako skončil aj Bobrovského predchodca Arpád Bryndzák. Dostarostoval po tom, ako šoféroval pod vplyvom alkoholu.

Pred Bryndzákom zastával post starostu Ratkovej Roman Chicho.

Ten si vyslúžil podmienku ešte ako zastupujúci starosta po tom, ako ho súd uznal vinným z prečinu ublíženia na zdraví, výtržníctva a nebezpečného vyhrážania.

Napriek podmienke úradoval ďalej.

„Obvinený od 16. februára do 21. marca neoprávnene vykonával činnosť zastupujúceho starostu. Po rozsudku okresného súdu mu zanikol poslanecký mandát a aj nárok na zastupovanie starostu. Túto skutočnosť neoznámil poslancom obecného zastupiteľstva, čím ich uviedol do omylu. Okrem toho prevzal za túto činnosť mzdu, čím sa neoprávnene obohatil o sumu 328,6 eura,“ informovala ešte v apríli 2012 Mária Faltániová, krajská policajná hovorkyňa.

Napriek opletačkám so zákonom Chicho vo voľbách zvíťazil. Získal viac voličských hlasov (152), ako mali dovedna jeho dvaja protikandidáti.

Fakla sa starostovania vzdal

Jeho predchodca Milan Fakla sa funkcie starostu vzdal. Svoje rozhodnutie odôvodnil nátlakom obecných poslancov.

Aktuálne má byť, až do doplňujúcich volieb, zastupujúcou starostkou Ratkovej Mária Hirková. V minulosti už v dedine tento post zastávala.