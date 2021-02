Od pondelka platia nové pravidlá vychádzania, dva okresy nášho regiónu sú na tom lepšie

V rámci okresu nie je potrebné mať pri ceste do prírody test.

15. feb 2021 o 7:53 (rv)

BRATISLAVA. Ministerstvo vnútra SR informovalo prostredníctvom svojej internetovej stránky o nových opatreniach, ktoré platia Od pondelka 15. februára platí nové rozdelenie okresov podľa epidemiologickej rizikovosti.Okresy sú rozdelené podľa aktuálnej epidemiologickej rizikovosti na 4 stupne varovania. Aktualizované rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejňuje rezort zdravotníctva každý utorok.

Aktuálne rozdelenie okresov na základe Covid automatu zverejnilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 9. februára s platnosťou od 15. februára.

„V rámci COVID automatu na regionálnej úrovni platí podľa informácií ministerstva zdravotníctva, že v čiernych okresoch /4. stupeň/ sú školy zatvorené, v bordových /3. stupeň/ na základe odporučenia regionálneho hygienika a v červených /2. stupeň/ a ružových /1. stupeň/ okresoch sú otvorené," uviedlo ministerstvo.

Pri čiernych a bordových okresoch je platnosť negatívneho testu na COVID-19 pre potreby cesty do zamestnania sedem dní. V červených 14 a v ružových 21 dní. Pohyb medzi okresmi je možný len s testom s platnosťou sedem dní.

„Aktuálne máme červených (druhý stupeň varovania) 13 okresov, v ktorých do zamestnania postačuje test nie starší ako 14 dní. Ide o okresy: Bardejov, Senec, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Sabinov, Skalica, Gelnica, Stará Ľubovňa, Stropkov a Svidník," uviedlo ministerstvo. Dodalo, že výnimkou sú v nich pracovníci škôl a školských zariadení, ktorí potrebujú do zamestnania test nie starší ako 7 dní na celom území. Ostatné okresy nášho regiónu (Veľký Krtíš a Rimavská Sobota) sú v treťom stupni varovania.

Ministerstvo pripomenulo, že na uplatnenie viacerých výnimiek zo zákazu vychádzania (napríklad cesta na poštu, do banky, úrad, na výdajné miesto eshopu, do čistiarne, autoservisu či záhradkárstva) je potrebný maximálne sedem dní starý test na celom Slovensku bez ohľadu v akom stupni sa nachádza.

Cesta do prírody

„Potvrdenie o negatívnom teste na ochorenie COVID-19 na cestu do prírody a individuálny šport nepotrebujeme v rámci okresu. Povolené sú cesty do prírody aj do iných okresov (nie však čiernych), avšak tu sa už musia vedieť ľudia preukázať testom s negatívnym výsledkom nie starším ako sedem dní," píše sa v správe. Vycestovanie do prírody z iného okresu do čierneho a opačne je zakázané.

Čiernych je aktuálne 15 okresov: Partizánske, Dunajská Streda, Galanta, Snina, Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce, Revúca, Rožňava, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Žiar nad Hronom.

Test nepotrebujú

Medzi tými, kto nepotrebuje test sú osoby s potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace, ľudia zaočkovaní druhou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19, po ktorej uplynulo aspoň 14 dní, osoby, ktorým zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu.

Test nemusia mať ani žiaci materskej školy, prvého stupňa základnej školy alebo žiaci špeciálnej školy a školského zariadenia negatívny test v škole nepotrebujú, musí ho však mať jeden zo zákonných zástupcov žijúci v spoločnej domácnosti. Prípadne má zákonný zástupca niektorú z výnimiek.

„Pre účel cesty do prírody mimo okres nepotrebujú test ani deti do 15 rokov, seniori nad 65 rokov, ŤZP osoby na vozíčku, osoby so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím a so závažnou poruchou autistického spektra," dodalo ministerstvo.