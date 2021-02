V poltárskom Sklotatrane končia dvaja, tomášovská kabína zatiaľ drží pokope

Aká je aktuálna situácia vo futbalových kluboch Poltára, Tomášoviec, Hnúšte, Málinca a Tisovca? Pýtali sme sa priamo trénerov a funkcionárov.

15. feb 2021 o 18:15 Jozef Mikuš

Ďalšia budúcnosť futbalovej jari stále nie je známa a mužstvá sú tak stále v neistote.

Šanca, že sa bude hrať, tu stále je, a preto tímy nezabúdajú na aspoň akú-takú prípravu a myslia aj na obmenu kádra a posilnenie slabých miest.

Klubov z regiónu sme sa pýtali na novinky v ich mužstvách.

Čo sme sa pýtali trénerov a funkcionárov?

1. Ako vyzerá zimná príprava vo vašom mužstve?

2. Ktorí hráči, prípadne koľko hráčov z kabíny odišlo alebo odíde?

3. Ktorí hráči do tímu prídu, prípadne ktoré posty chcete posilniť?

4. Aký bude podľa vás osud futbalovej jari a celej sezóny?

Marian Petrok, manažér FK Iskra Hnúšťa (V. liga, skupina D)

1. Ťažko hodnotiť túto prípravu ako štandardnú na jarnú časť sezóny. Tak, ako všetky športové odvetvia, aj amatérsky futbal musí dodržiavať opatrenia prijaté ÚVZ.

Bolo obdobie, keď sme sa mohli pripravovať v skupinách, no po zavedení zákazu vychádzania a opatrení o zákaze stretávania sa vo väčších skupinách sme prešli na individuálnu prípravu, ktorá spočíva v zadaní športových tréningov na celý týždeň pre chlapcov formou mobilnej aplikácie.

Na konci týždňa tréner vyhodnotí celý proces a zadá nový program na týždeň. Určite nám chýba spoločný tréning a samotná hra, ktorá je veľmi dôležitá.

2. Tak na túto otázku sa veľmi ťažko odpovedá, lebo nie sme so všetkými hráčmi v každodennom kontakte. Pre nás by však bolo najlepšie, aby celé mužstvo zostalo pohromade a úspešne ukončilo sezónu.

Už na konci jesene po odstúpení mužstva z Klenovca sa k nám pripojili Marek Kamenský a Maťo Trnavský, ktorí by mali zvýšiť konkurenciu v našom mužstve.

Podľa mojich informácií a vyhodnocovaní tréningových cyklov trénerom sa do zimnej prípravy zapojilo 22 až 25 chlapcov, čo je výborné.

FK Iskra Hnúšťa - víťaz Pohára ObFZ Rimavská Sobota. (zdroj: FB Mariana Petroka)

3. Tak, ako som už na jeseň avizoval, bude dobre, ak sa mužstvo zastabilizuje a ak sa odohrá jarná časť. Určite by sme mali zabrať hlavne v útočnej fáze. Po doliečení by sa mali zapojiť už aj zranení hráči ako Kradlák a Tavarský, ktorí by mohli pomôcť práve v tejto činnosti.

4. Osud futbalovej jari je veľmi hmlistý. Ja však stále verím, že sa dohrá celá sezóna. Môže nastať niekoľko scenárov, ktoré sú aj dosť pravdepodobné, ako napríklad dohratie jesenných zápasov a ukončenie sezóny po odohratí jesennej časti, možnosť predĺženia sezóny až do 30. júna 2021 alebo ukončenie sezóny po odohratí 75 percent zápasov celej sezóny.

Tých možností je určite podstatne viac. Dôležité zrejme bude, aby sa súťaže neanulovali ako pred rokom. Čo sa týka mládeže, tu to bude podstatne vážnejšie. Deti strácajú motiváciu športovať a byť úspešní. Čaká nás veľa práce hlavne pri mládežníckych kategóriách.