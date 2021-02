Návrat do škôl, vytvorili bubliny

Riaditeľky niektorých škôl v okrese Lučenec hovoria o správnom kroku.

19. feb 2021 o 14:37 Radovan Vojenčák

LUČENEC/DIVÍN. Tak ako viacero vládnych rozhodnutí v poslednom čase, aj čiastočné otvorenie škôl v čase neklesajúceho počtu nakazených na ochorenie COVID-19 zaskočilo viacerých, ale predsa len časť škôl otvorila v pondelok 8. februára svoje brány a privítala opäť škôlkarov a žiakov prvého stupňa. Otvorili sa aj špeciálne školy pre žiakov všetkých ročníkov a stredné školy pre žiakov posledných ročníkov.

Slovensko sa v ten deň začalo tiež riadiť tzv. COVID automatom. V ňom sa v závislosti od aktuálnej epidemiologickej situácie celá SR zaraďuje do jednotlivých stupňov ostražitosti alebo varovania, na ktoré sú naviazané jednotlivé opatrenia.

Situácia bola v okresoch nášho regiónu všade mimo čiernej fázy – IV. stupňa varovania, takže sa deti mohli vrátiť do školských lavíc, v ktorých sedeli naposledy pred vianočnými prázdninami. Zisťovali sme, ako vyzeral ich prvý týždeň medzi spolužiakmi a učiteľmi.

„Na návrat detí I. stupňa sme reagovali veľmi pozitívne, aj keď to bolo zatiaľ len na jeden týždeň, nakoľko sú ďalší týždeň jarné prázdniny. Aj napriek tomu, že sme mali veľmi dobre nastavené dištančné vzdelávanie žiakov už v prvej vlne pandémie, je dôležité, aby deti do školy chodili. Rodičia sú tiež vyťažení. Musia chodiť do práce, starať sa o domácnosť a v mnohých prípadoch, hlavne u menších detí, do určitej miery suplujú aj prácu učiteľa,“ uviedla na úvod Aneta Zvarová, riaditeľka ZŠ v Divíne.

Pomerne vysoký záujem

Do lavíc u nich zasadlo až 89 % detí z prvého stupňa, zvyšok naďalej ostáva na dištančnom vzdelávaní a v prípade žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorých je prevaha, výučba prebieha prostredníctvom asistentov učiteľa. Podľa slov riaditeľky prevažná časť rodičov s testovaním problém nemala. Jeden zákonný zástupca žiaka a aj všetci zamestnanci školy majú totiž povinnosť testovania každých 7 dní.

„Náš zriaďovateľ – obec Divín zriadila mobilné odberové miesto (MOM), kde sa rodičia a zamestnanci môžu testovať priamo v škole. Žiaci sa učia podľa upraveného rozvrhu hodín a každý deň majú 4 vyučovacie hodiny a jednu hodinu so sociálnou pedagogičku, ktorá s nimi robí rôzne zaujímavé aktivity na odľahčenie celkovej situácie. V škole sa vykonáva pravidelná dezinfekcia budov,“ opísala režim panujúci v škole. K dispozícii majú po vyučovaní rodičia aj školský klub, kde môžu byť deti do 16.00 hod.

„Zatiaľ sme nejaký väčší problém šírenia nákazy na škole nezaznamenali a keď sa niečo vyskytne, hneď to riešime. Rodičia sú zodpovední a zamestnanci školy tiež, a preto sa nám darí eliminovať nežiadúce prejavy šírenia nákazy,“ zhodnotila prvý týždeň Zvarová.

Negatívne dopady

Problém vidí v súvislosti s pandémiou riaditeľka ZŠ v Divíne hlavne u skupiny detí z marginalizovanej rómskej komunity.

„Tie aj v prípade možnosti do školy nenastúpili. Niektorí pracujú veľmi sporadicky, ba dokonca vôbec a vidím v tom veľmi nepriaznivý dopad práve na túto skupinu žiakov. Mrzí ma tiež, že nebol umožnený na prezenčné vzdelávanie aj návrat žiakov II. stupňa. Vedela by som si to za určitých podmienok predstaviť. Deťom chýba sociálny kontakt nielen s učiteľom, ale hlavne so spolužiakmi, čo môže mať nepriaznivý dopad na ich ďalší vývoj. Veľa času trávia pri počítači a komunikujú hlavne prostredníctvom sociálnych sietí,“ načrtla možné problémy aj do budúcnosti po skončení pandémie.

Deti sa do škôl tešili

V Lučenci sme oslovili zástupkyne dvoch základných škôl, aby priblížili, ako vyzerá situácia tam. Do Základnej školy na Haličskej ceste 7 sa vrátilo okolo 80 percent žiakov prvého stupňa, v ZŠ s MŠ v mestskej časti Opatová ich bola v škole približne polovica.

„Možno sa mohlo s návratom počkať, keďže po týždni strávenom v škole majú jarné prázdniny, ale pre deti je každý deň v škole dôležitý. Riziko nakazenia sa snažíme minimalizovať. Triedy si vytvorili svoje bubliny, žiaci sa nepremiešavajú, často sa dezinfikuje, zakúpili sme ozónové žiariče a učebne sa po vyučovaní dezinfikujú,“ pripomenula Andrea Novodomská, riaditeľka ZŠ Haličská cesta 7. U nich nezbadali, že by aktuálna situácia, kde sa každodenne skloňuje slovo koronavírus, v deťoch zatiaľ zanechala výraznejšie stopy.

„Určite sa u nich nepretrhli natrvalo sociálne väzby, ale je isté, že deťom spolužiaci veľmi chýbajú. Deti sú proste stále deti, na dvore stavali snehuliakov a tešili sa tak, ako keby tu žiadna pandémia nebola. A ak sú deti iné, tak to len preto, že majú na tvári rúška,“ podotkla.

V Základnej škole na Bratríckej ulici v Opatovej vnímajú návrat do škôl ako potrebnú vec.

„Návrat do školy bol už určite potrebný, najmä pre žiakov 1. a 2. ročníka – správne osvojovanie si základov písania, čítania a základných matematických operácií sú procesy, pri ktorých je učiteľ alebo učiteľka nezastupiteľný, deti v domácom prostredí nie sú vedené k tomu, aby pri činnosti vydržali dlhšie a boli samostatní. Chýba im režim, na ktorý sú v škole nastavení,“ povedala jej riaditeľka Andrea Novotná. Podotkla, že u nich platia prísne pravidlá v súlade s opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19.

„Začíname ranným filtrom – meranie teploty, dezinfekcia rúk. V priebehu každého dňa zabezpečujeme niekoľkokrát dezinfekciu miestností, dotykových plôch, sociálnych zariadení, dostatočné vetranie a zabezpečili sme i germicídne žiariče. V prípade podozrenia na výskyt ochorenia u dieťaťa alebo žiaka máme vytvorenú izolačnú miestnosť.“

Školy sa môžu opätovne zatvoriť v prípade plošne sa zhoršujúcej pandemickej situácie v rámci okresov, ale aj v prípade výskytu ochorenia COVID-19 či už u žiakov, učiteľov, alebo nepedagogických zamestnancov.

„Už sme takú situáciu v minulosti zažili. Keď sa vyskytne ochorenie v rámci okruhu spomínaných ľudí, oznámime to na regionálny úrad verejného zdravotníctva a ten vydá rozhodnutie o zavretí školského zariadenia,“ zakončila Novotná.