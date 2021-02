Kelemen hráčom mesiaca dvakrát po sebe

Novohradčan v službách Zvolena je rád, že fanúšikovia vedia oceniť jeho prácu.

21. feb 2021 o 9:34 Jozef Mikuš

LUČENEC/ZVOLEN. Miloš Kelemen získal ocenenie hráč mesiaca dvakrát po sebe. Rodák z Lučenca v službách HKM Zvolen si od fanúšikov vyslúžil prvenstvo v ankete za december aj január a stal sa tak prvým hráčom, ktorý obhájil zisk ocenenia.

„Som veľmi rád, že fanúšikovia vedia oceniť moju prácu. Určite by to ale nebolo možné bez spoluhráčov v útoku, momentálne sú to Rado Bondra a Juro Mikúš. Veľmi mi pomáhajú a rozumieme si. Som šťastný, že bodujeme a pomáhame tímu k víťazstvám,“ povedal hokejista pre klubový web HKM Zvolen.

„Prvýkrát som s tým vôbec nepočítal. Potom som to už príliš neriešil. Povedal som si, že druhýkrát po sebe predsa nikto nevyhral. Potom mi sestra poslala, že som vyhral aj druhýkrát a bol som veľmi milo prekvapený,“ doplnil.

Miloš Kelemen je odchovancom lučeneckého hokeja. Vo svojej doterajšej kariére si obliekol dresy mládežníckych výberov Slovenska a pochváliť sa môže aj krátkym angažmánom v KHL.