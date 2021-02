O priemyselný park v Rimavskej Sobote prejavilo záujem päť firiem, tvrdí šéf rezortu hospodárstva

Rimavskosobotskí poslanci schválili predaj pozemkov štátnej firme MH Invest za vyše 290-tisíc eur.

RIMAVSKÁ SOBOTA. V okrese s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti v krajine sa rozhodol investovať štát. V Rimavskej Sobote plánuje postaviť strategický priemyselný park, v ktorom by malo podľa slov šéfa rezortu hospodárstva Richarda Sulíka vzniknúť 500 priamych pracovných miest a ďalšie nepriame pracovné pozície.

Podpredseda vlády sa tiež vyjadril, že o pôsobenie v spomínanom parku už prejavilo záujem päť firiem.

Mesto predá pozemky

Rimavskosobotskí poslanci v utorok 23. februára odklepli odpredaj pozemkov, na ktorých priemyselný park vyrastie. Ide o zhruba 80 hektárov, pričom dohodnutá cena za meter štvorcový je 0,35 eur. Mesto tak zinkasuje vyše 290-tisíc eur.

„Oceňujem prístup primátora a tiež tunajších poslancov, pretože chápu, že ak chcú, aby sa tento región rozvíjal, tak nemôžu robiť nejaké obštrukcie. Na národnej rade ma na rovinu oslovil primátor s tým, že mesto má pozemky a ide do toho. Takže som rád, že platí, čo bolo povedané a o to viac sa budeme snažiť byť rýchlymi a posunúť sa ďalej,“ povedal Sulík s tým, že napriek tomu, že sa vždy hovorilo o znižovaní regionálnych rozdielov, vždy veľké investície smerovali na západ krajiny.

„Považujem za veľmi dôležité, aby sa regióny rozvíjali aspoň približne rovnako. Tiež je dôležité, aby ľudia nemuseli za prácou cestovať desiatky či stovky kilometrov,“ dodal podpredseda vlády.

Priemyselný park na kľúč

Sulík tiež pripomenul, že doterajšie boje o investície boli vždy prehraté.

„Keď nejaký investor prejavil záujem, tak musel čakať aj niekoľko rokov, kým bol park pripravený a on mohol začať stavať. Preto sme si povedali, že minimálne jeden park vybudujeme na kľúč a budeme ho mať takpovediac „na sklade“. Keď príde investor, budeme muho vedieť hneď ponúknuť. No a voľba padla na Rimavskú Sobotu, keďže je to okres s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti,“ ozrejmil Sulík.

Šéf Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Róbert Šimončič bude podľa slov šéfa rezortu hospodárstva intenzívne hľadať investora do priemyselného parku v Rimavskej Sobote, pričom verí, že ešte počas aktuálneho volebného obdobia bude zazmluvnený prvý veľký investor.

O konkrétnych investoroch nehovoria

Zatiaľ nie je známe, akým smerom bude orientovaná výroba v spomínanom parku. Minister hospodárstva preferuje preferuje takú, ktorá bude mať význam z dlhodobého hľadiska.

„Nemala by tu byť nejaká jednoduchá montáž káblových zväzkov, ktorá sa „zajtra“ zbalí a odsťahuje do inej krajiny. Malo by to byť niečo, k čomu je pridružená ďalšia investícia, napríklad výskum a vývoj na projekty, ktoré sa tu budú realizovať. To by bolo ideálne. Realita je však taká, že budeme radi za akúkoľvek investíciu.“

Investíciu štátu, v prípade ktorej sú podľa vyjadrenia konateľa spoločnosti MH Invest Borisa Kačániho maximálne náklady odhadnuté na 9,8 milióna eur bez DPH, víta aj primátor Jozef Šimko.

„Je v záujme všetkých obyvateľov Rimavskej Soboty a celkovo Gemera a Malohontu, aby bol priemyselný park postavený práve u nás. Veď ku koncu januára predstavuje miera nezamestnanosti v našom okrese 20,49 percent a v tejto štatistike tak zostávame na nelichotivom prvom mieste. Ďakujem Richardovi Sulíkovi a Borisovi Kollárovi, že nám strategickú investíciu pomohli dotiahnuť k nám do Rimavskej Soboty,“ povedal Šimko, ktorý je zároveň poslancom NR SR.

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je tiež pripravený poskytnúť súčinnosť. Počas obhliadky pozemkov, na ktorých má vyrásť priemyselný park, to potvrdil vicežupan Ondrej Lunter.

„V našom školstve sme pripravení prispôsobiť učebné odbory zamestnávateľom, ktorí sem prídu. Za týmto účelom sme zriadili aj náš sociálny podnik a agentúru práce. Tiež sme pripravení a schopní spustiť rekvalifikačné kurzy, aby tu našli prácu kvalifikovaní zamestnanci,“ povedal podpredseda BBSK.

Priemyselný park má vyrásť na severnom okraji mesta. Pozemky, na ktorých ho štát postaví, tvoria štyri veľké samostatné parcely.

„Cesta na Hnúštu rozdeľuje priemyselný park na polovicu. Následne pripravovaná rýchlostná komunikácia R2 pretne areál, takže vzniknú štyri veľké samostatné parcely,“ priblížil šéf MH Invest s tým, že dokončenie výstavby parku je naplánované na rok 2023.

Výraznú pomoc avizujú aj energetici

Zásadným spôsobom na vzniku parku sa bude podieľať aj Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD).

Podľa predbežných odhadov by mala z vlastných prostriedkov investovať zhruba 4 milióny eur v rámci zaistenia pripojenia industriálneho komplexu k distribučnej sieti prostredníctvom vlastnej investičnej akcie.

„Priemyselný park spotrebuje veľké množstvo elektriny. Aby sme ho mohli zásobovať, potrebujeme vybudovať nové vedenia veľmi vysokého a vysokého napätia, ale aj modernú diaľkovo ovládanú transformovňu. Momentálne upresňujeme množstvo technických parametrov, aby sme projekt zdetailizovali,“ vyjadril sa František Čupr, predseda predstavenstva SSD s tým, že investor priemyselného parku sa zaviazal, že energetikom zabezpečí majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov a všetky povolenia potrebné na to, aby mohli začať s výstavbou.

„Na prípravu kvalitného technického návrhu potrebujeme informácie o počte plánovaných prevádzok, ich charaktere a požadovanom výkone. Niektoré si totiž môžu vyžadovať špecifické technické riešenia. Keď budeme mať k dispozícii tieto údaje a všetky povolenia, ihneď začneme s realizáciou,“ doplnil Čupr.

Miroslav Gejdoš, hovorca SSD konkretizoval, že energetici počítajú s výstavbou transformovne, ktorá poskytne výkon 15 megawattov. Na jej prepojenie s distribučnou sústavou a priemyselným parkom bude potrebné vybudovať viac ako dva kilometre nových vedení veľmi vysokého (110 kV) a vysokého (22 kV) napätia.

„Výstavba energetických zariadení bude mať pozitívny vplyv aj na širší okruh odberateľov aj v podobe zvýšenej stability a spoľahlivosti distribúcie elektriny,“ zakončil hovorca.

Priemyselné parky majú aj Hnúšťa a Lučenec

Najbližšie k Rimavskej Sobote sa aktuálne nachádza priemyselný park v Hnúšti, kde je najväčším zamestnávateľom výrobca káblových zväzkov pre automobilový priemysel YURA Eltec Corporation Slovakia. Aktuálne zamestnáva 865 ľudí.

Tiež tu pôsobí spoločnosť Versaco so zhruba 60 pracovníkmi.

Nedávno sa mestu podarilo nájsť náhradu za gumárenskú spoločnosť WTM, ktorá tam pre koronakrízu ukončila výrobu.

V Hnúšti investuje firma Majk z Heľpy. Najprv plánuje dať prácu zhruba štyrom desiatkam ľudí, avšak postupne plánuje počet zamestnancov zvýšiť približne na 100 – 150.

Priemyselný park má aj susedné okresné mesto Lučenec. Aktuálne v ňom pôsobí jedna energetická spoločnosť aj jeden živnostník.

„PWR – Plastic Waste Recycling, a. s. je energetická spoločnosť, pôsobiaca prevažne na slovenskom trhu. Klientom poskytuje na mieru šité riešenia v oblasti zhodnocovania plastových odpadov a možnosti spracovania produktov v petrochemickom a rafinérskom priemysle, vždy s prihliadnutím na potreby rovnako odberateľa ako aj dodávateľa. Aktuálne má 27 zamestnancov,“ informoval Ján Šnúrik z Mestského úradu v Lučenci s tým, že v parku pôsobí aj živnostník Marek Kočalka. „Vyrába atypický nábytok na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Zamestnáva dvoch ľudí,“ dodal Šnúrik.