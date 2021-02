Puk vymenil za deravú loptičku. Tínedžer z Lučenca hrá extraligu s mužmi, všimli si ho aj v reprezentácii

V centre Novohradu rastie ďalší talent. Iba 16-ročný Ľubomír Ďurik vyniká na florbalovej scéne.

24. feb 2021 o 13:35 Jozef Mikuš

LUČENEC. Mladík svoju športovú kariéru odštartoval na ľade. Korčule si prvýkrát obul ako trojročný, o rok neskôr do výbavy pridal hokejku.

„Začal som na zvolenskom ľade a neskôr som prestúpil do HC Lučenec. Darilo sa mi, vždy ma dali hrať k starším, takže som asi na to mal,“ myslí si Ďurik. Hokeju ostal verný osem rokov.

Počas nich si na konto pripísal víťazstvo v európskom pohári s hokejovým výberom Slovenska U12 aj triumf v hokejbalovom slovenskom pohári.

Článok pokračuje pod video reklamou

Z hokeja k florbalu

V dvanástich rokoch prišiel v jeho kariére zlom. Všimli si ho v HK Dukla Trenčín, kde mu ponúkli miesto v mládežníckom družstve. Situácia však prestupu nepriala.

„Mal iba dvanásť rokov a pred sebou množstvo školských povinností. Na jednej strane to bola veľká šanca, ale v našej rodine dbáme na kompletné a dobré vzdelanie. Ak by sme ho pustili do Trenčína, tak by škola s veľkou pravdepodobnosťou išla do úzadia na úkor športu, a to sme nechceli dopustiť,“ ozrejmil otec Ľuboš.