Keď k vám príde „sčítací komisár“ volajte políciu

Podvodníci sa snažia využiť aktuálne prebiehajúce sčítanie obyvateľstva.

24. feb 2021 o 23:38 (mb)

Podvodníci sú skutočne vynaliezaví a do príbytkov svojich obetí sa snažia dostať pod zámienkou, že v rámci aktuálne prebiehajúceho sčítania obyvateľstva pôsobia ako sčítací komisári.

Ochrancovia zákona však zdôrazňujú, že sčítanie prebieha od 15. februára do 31. marca len elektronickou formou.

"Ako sa sčítať sa ľudia dozvedia na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiadny sčítací asisten či komisár obyvateľa do 31. marca 2021 nenavštevuje," priblížili policajti s tým, že asistované sčítanie sa začne až po 1. apríli 2021 a ľudia budú o ňom vopred informovaní.

"Do domu nikoho pod zámienkou sčítania nepúšťajte. Pokiaľ sa s takouto osobou stretnete, okamžite kontaktujte políciu. Ide o podvod. Najmä seniori by mali byť opatrní aj pri sčítaní obyvateľov a dávať si pozor na podvodníkov. Mobilní asistenti, ktorí majú pomôcť najmä imobilných občanom, budú chodiť až od 1. apríla, a to len vtedy, ak o asistované sčítanie občania sami dopredu telefonicky požiadajú," konkretizovali policajti.

V tejto súvislosti upozorňujú aj na falošné telefonáty "sčítacích komisárov."

Podľa informácií, ktoré zverejnili na sociálnej sieti, sa už vyskytli prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci, vydávajúci sa za sčítacích komisárov.

"Ak ste mali takýchto telefonát, choďte na políciu," prízvukujú ochrancovia zákona.