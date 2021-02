V hre je samotestovanie, úplný zákaz večerného vychádzania aj návrat štátnej karantény

Čo sa týka nových prípadov, boli v piatok 26. 2. z nášho kraja na tom najhoršie okresy Banská Bystrica (63) a Rimavská Sobota (62).

27. feb 2021 o 19:44 (mb)

Slováci čakajú na rokovanie vlády, po ktorom sa dozvedia, ako sa avizované nové protiepidemické opatrenia dotknú bežného života.

Zatiaľ sú známe len návrhy.

V sobotu ráno 27. 2. o nich informoval Denník N, vo večernom spravodajstve o pripravovaných opatreniach priniesla informácie aj TV Markíza.

Momentále sú to však len verzie, s ktorými odborníci a vládni činitelia pracujú. Konečná verzia bude známa po kľúčovom zasadnutí vlády.

Z rozdiskutovaných návrhov sa hovorí o úplnom zákaze večerného vychádzania v čase od 20.00 do 01.00 hod.

Výnimku by mali tvoriť len cesty k lekárovi alebo do zamestnania, pričom potvrdenie od zamestnávateľa by po novom malo obsahovať aj miesto výkonu práce, vrátane pracovnej doby.

Hovorí sa aj o povinnom nosení respirátorov typu FFP2, najprv v dopravných prostriedkoch hromadnej dopravy a obchodoch. Od 15. marca by už mali byť povinnou náhradou klasických rúšok a ďalších foriem ochrany dýchacích ciest.

V hre je aj samotestovanie či opätovné obmedzenie prevádzok škôl a škôlok.

Pre ľudí pozitívnych na ochorenie COVID-19 by po novom mal platiť zákaz nakupovania v obchodoch.

Sprísnené opatrenia by sa mali dotknúť aj pendlerov, uvažuje sa o opätovnom zriadení štátneje karantény.

V prípade, ak sa situácia, súvisiaca so šírením nového koronavírusu v našej krajine nezlepší, môže dôjsť o tri týždne k úplnemu zákazu vychádzania.