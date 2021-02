Lučenec prehral súboj s lídrom až po dvojnásobnom predĺžení

BKM si plnil ligové povinnosti.

28. feb 2021 o 6:17 Jozef Mikuš

LUČENEC. Ligová prestávka sa skončila a na basketbalové palubovky sa znovu vrátil život. Posledná februárová sobota (27. 2.) tak priniesla súťažné povinnosti aj pre BKM Lučenec.

Novohradské mužstvo vycestovalo na palubovku Levíc.

Papierovým favoritom boli domáci Patrioti, no hostia z Lučenca sa vopred nevzdali. Prvá aj druhá štvrtina ponúkli vyrovnanú hru, cez polčas na tabuli svietilo skóre 39:36.

Tretie dejstvo bodovo vyhrali hostia a do poslednej desaťminútovky sa vykročilo za stavu 60:65. Záver ponúkol boj o víťazstvo, no pre vyrovnané skóre 84:84 sa muselo ísť do predĺženia. Ani to však nerozhodlo o víťazovi a tak sa muselo predlžovať ešte raz.

Článok pokračuje pod video reklamou

Levice boli v posledných minútach zápasu úspešnejšie a v druhom predĺžení rozhodli o zisku dvoch bodov za víťazstvo. Najúspešnejším strelcom Lučenca sa stal 25-bodový Róbert Rožánek.

V 33. kole sa BKM Lučenec na domácej pôde postaví Spišskej Novej Vsi (3. 3.

SBL - 32. KOLO

Patrioti Levice - BKM Lučenec 111:102 po 2 pp (19:18, 20:18, 21:29, 24:19 - 15:15, 12:3)

Patrioti: Krajčovič 28, Bojanovský 20, Juríček 15, Wade-Chatman 11, Abrhám 8 (McCallum 16, Danielič 9, Černokojev a Volárik po 2)

Lučenec: Rób. Rožánek 25, Hawkins 18, Murray-Boyles 17, Anikienko 10, Zorvan 5 (Brown 18, Šimon 6, Jackuliak 3)

TH: 23/15 - 19/12, Fauly: 22 - 22, Trojky: 14 - 16, Rozhodovali: Tomašovič, Šarišský, Ribakovs

Čítajte aj

Čítajte aj Športové NAJ: Poltárčanka Štrbová si užíva každý zápas Čítajte

Michal Madzin, tréner Levíc: „50 minút energie a nasadenia, klobúk dole pred celým našim tímom. Klobúk dole, že sme sa nevzdali aj za možno veľmi nepriaznivo vyvíjajúcich sa okolností. Taký je basketbal. Som veľmi rád za to, akú robotu sme odviedli na ihrisku a myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať.“

Šimon Krajčovič, hráč Levíc: „Trošku bláznivý zápas, prelievalo sa to z jednej strany na druhú. Možno ma trochu mrzí niektoré naše riešenia situácií, hlavne z mojej strany veľa zbytočných chýb, že sme to pustili do takej drámy. V tejto fáze sezóny sú už dôležité víťazstvá, ako sme k tomu prišli, sa už nebude nejako rozoberať. Najdôležitejšie bolo, že sme sa nepoložili v prvom predĺžení, kedy to s nami vyzeralo veľmi zle. Ukázala sa sila tímu a verím, že sa to ukáže v ďalšom priebehu sezóny.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Myslím si, že sme predviedli celkom dobrý výkon, na to, že sme mali takú dlhšiu hernú prestávku. Proti lídrovi súťaže sme odohrali 50 kvalitných minút. Škoda toho, že už nám aj na konci došli sily a nejaká organizácia hry. To k tomu patrí. Všetka česť jednému, aj druhému tímu. Nemáme sa za čo hanbiť.“

Roydell Brown, hráč Lučenca: „Bol to veľmi dobrý zápas z oboch strán. Myslím si, že obe družstvá patria zaslúžene k špici súťaže. Pri dvojnásobnom predĺžení je náročné robiť kľúčové rozhodnutia, spravili sme tam zopár chýb.“

Ostatné výsledky 32. kola: BC Prievidza - MBK Baník Handlová 95:76 (37:20, 18:23, 20:25, 20:8), Spišskí Rytieri - Iskra Svit 65:71 (22:16, 17:20, 16:16, 10:19).