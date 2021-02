Sčítanie obyvateľov nahralo do karát konšpirátorom aj podvodníkom

Policajti upozorňujú na „zaručené informácie“ dezinformačnej scény aj na falošných sčítacích komisárov.

28. feb 2021 o 16:29 (mb)

Slovenskí konšpirátori nespia a denne svet internetu zaplavujú nezmyselnými "zaručenými správami".

Aktuálne dezinformačnej scéne nahralo do karát sčítanie obyvateľov, ktoré v týchto dňoch prebieha v našej krajine.

Policajti opäť upozorňujú na šírenie a zdieľanie hoaxov, ktoré s pravdivými a overenými informáciami nemajú absolútne nič spoločné.

„Konšpirátori a dezinformačná scéna neveria, že sčítanie obyvateľstva v roku 2021 je tu len tak a a ako vždy, na rozdiel od nás všetkých ostatných, majú supertajné informácie o tom, že vás po sčítaní zaočkujú smrtiacou vakcínou, aby boli farmaceutické firmy spokojné alebo vám domov donesú nelegálnych migrantov. Realita je samozrejme niekde úplne inde. Sčítanie obyvateľstva nie je žiadnou novinkou a má svoj význam a históriu,“ informujú ochrancovia zákona prostredníctvom sociálnej siete a približujú, prečo vlastne sčítanie obyvateľstva prebieha. Zdôrazňujú, že sčítanie obyvateľov, domov a bytov ako jediné zisťovanie umožňuje zapojenie všetkých obyvateľov SR.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Po desiatich rokoch prináša komplexný pohľad na to ako sa Slovenská republika a jej obyvatelia za desať rokov zmenili a má veľký význam pre podporu rozhodovania, čo môže posunúť Slovensko vpred. Po prvýkrát bude plne elektronické. Kto ale bude mať problém, môže požiadať o asistované sčítanie na neskôr. To elektronické spustia už tento pondelok a potrvá do konca marca. Výsledky zo sčítania prezentujú demografickú, sociálnu, národnostnú, náboženskú štruktúru obyvateľstva na danom území, rovnako poskytujú informácie o štruktúre bytov a domov. Môžu teda významne ovplyvňovať a formovať rozhodnutia autorít regionálnej a lokálnej úrovne. Údaje slúžia ako podklad pre územné plánovanie obcí ako aj pri riešení systému dopravy, budovaniu záchytných parkovísk, parkovacích miest, nakoľko vďaka týmto údajom sa zistí dochádzka do škôl a zamestnania. Zistenie reálneho počtu dochádzajúcich a odchádzajúcich obyvateľov za prácou alebo do školy napomôže k prijímaniu opatrení, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu dopravnej situácie na území obce alebo v jej okolí. V preklade, sčítanie obyvateľstva zlepší kvalitu života aj vo vašej obci,“ uvádzajú policajti vo svojej správe na sociálnej sieti a pre ďalšie informácie odkazujú na oficiálnu stránku www.scitanie.sk

V súvislosti so sčítaním obyvateľstva SR upozorňujú policajti aj na podvodníkov. Sú skutočne vynaliezaví a do príbytkov svojich obetí sa snažia dostať pod zámienkou, že v rámci aktuálne prebiehajúceho sčítania obyvateľstva pôsobia ako sčítací komisári.

Ochrancovia zákona však zdôrazňujú, že sčítanie prebieha od 15. februára do 31. marca len elektronickou formou. Asistované sčítanie sa začne až po 1. apríli.

„Ako sa sčítať, sa ľudia dozvedia na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítanie obyvateľov sa realizuje tak, že obyvateľ sa sčíta sám vyplnením elektronického formulára. Žiadny sčítací asistent či komisár obyvateľa do 31. marca 2021 nenavštevuje,“ priblížili policajti s tým, že asistované sčítanie sa začne až po 1. apríli 2021 a ľudia budú o ňom vopred informovaní.

„Do domu nikoho pod zámienkou sčítania nepúšťajte. Pokiaľ sa s takouto osobou stretnete, okamžite kontaktujte políciu. Ide o podvod. Najmä seniori by mali byť opatrní aj pri sčítaní obyvateľov a dávať si pozor na podvodníkov. Mobilní asistenti, ktorí majú pomôcť najmä imobilných občanom, budú chodiť až od 1. apríla, a to len vtedy, ak o asistované sčítanie občania sami dopredu telefonicky požiadajú,“ konkretizovali policajti.

Upozorňujú aj na falošné telefonáty „sčítacích komisárov“.

Podľa informácií, ktoré zverejnili na sociálnej sieti, sa už vyskytli prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci, vydávajúci sa za sčítacích komisárov. „Ak ste mali takýchto telefonát, choďte na políciu,“ prízvukujú ochrancovia zákona.