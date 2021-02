Vláda schválila nové opatrenia, ak sa situácia do troch týždňov nezlepší, budú ešte prísnejšie

V prípade, že sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt, pripraví sa zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny, takzvaný lockdown.

28. feb 2021 o 21:07 sme.sk

Vláda v nedeľu 28. 2. schválila nové opatrenia, vďaka ktorým sa má spomaliť šírenie nového koronavírusu a pribrzdiť stúpajúci trend počtu hospitalizácií.

Informáciu s konkrétnymi opatreniami, ktoré nás v najbližších dňoch čakajú, priniesol portál sme.sk.

► V obchodoch a mestskej hromadnej doprave bude od 8. marca povinné nosenie respirátora FFP2. Vo všetkých interiéroch bude respirátor povinný od 15. marca. Opatrenie sa nevzťahuje na deti, ktoré používajú rúško.

► Predškolská a školská dochádzka bude umožnená pre deti zamestnancov, ktorí musia chodiť do práce prezenčne. Ide o žiakov v materských školách a na prvom stupni základných škôl. Zamestnanci a žiaci sa budú testovať dvakrát do týždňa samotestami.

Článok pokračuje pod video reklamou

► Počas nasledujúcich troch týždňov je cieľom nových protipandemických opatrení zníženie mobility, spomalenie šírenia infekcie, zamedzenie importu nových mutácií a zredukovanie nárastu hospitalizácií. V prípade, že sa do 21. marca nedosiahne žiadaný efekt, pripraví sa zavedenie tvrdého obmedzenia pohybu, zastavenie výroby a uzavretie krajiny, takzvaný lockdown.

► Stratégia očkovania sa aktualizuje na základe dostupných dát z klinického skúšania. Obnoví sa aj Covid automat v súlade s prijatou stratégiou testovania a ďalšími opatreniami.

► Urýchlene by sa malo spustiť týždenné sekvenovanie minimálne 500 náhodne vybraných pozitívnych vzoriek ochorenia Covid-19. Raz za dva týždne by sa mali pretestovať všetky pozitívne vzorky na prítomnosť mutácií britského a juhoafrického variantu.

► Osoby pozitívne testované na covid nebudú môcť chodiť do obchodu či vychádzať z domu na rôzne účely. Navštíviť budú môcť v odôvodnenom prípade iba lekára alebo lekáreň. Doterajšiu výnimku, ktorá im umožňovala napríklad vstup do potravín, by mal od 8. maca zrušiť hlavný hygienik.

► Výnimka na vychádzky do prírody mimo okres sa ruší. V prípade obyvateľov Bratislavy bude platiť možnosť vychádzok v rámci kraja a pre obyvateľov Košíc s možnosťou aj do okresu Košice-okolie.

Platnosť všetkých výnimiek zo zákazu vychádzania sa obmedzí na čas od 5.00 do 20.00 h. Od 20.00 do 1.00 h bude zachovaný zákaz vychádzania len s výnimkou cesty na nevyhnutný výkon práce a na nevyhnutné lekárske ošetrenie.