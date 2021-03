Počet pozitívnych na COVID-19 v Tisovci opäť stúpol

Víkendové testovanie v meste zachytilo 11 pozitívne testovaných, čo predstavuje pozitivitu 1,32 percenta.

2. mar 2021 o 8:11 SITA

BANSKÁ BYSTRICA . Počas uplynulého víkendu využilo v Tisovci v Rimavskosobotskom okrese služby odberových miest 833 obyvateľov. Ako mesto informuje na svojej webovej stránke, pozitívne výsledky na ochorenie COVID-19 boli pri 11 testovaných osobách, čo predstavuje pozitivitu 1,32 percenta. Oproti víkendu 20. a 21. februára, keď miera pozitivity bola 0,82 percenta, je to takmer návrat na hodnotu 1,4 percenta spred dvoch týždňov. Vtedy evidovali 10 pozitívnych.



Služby odberového miesta v športovom areáli využilo počas soboty 322 obyvateľov, pričom tri testy boli pozitívne. V nedeľu sa prišlo otestovať 358 obyvateľov a pozitívne výsledky boli pri ôsmich testovaných osobách. Už druhý víkend mesto otvorilo odberové miesto v mestskej časti Rimavská Píla. „Počas nedele tu využilo možnosť otestovať sa 150 obyvateľov a všetky výsledky boli negatívne,“ uvádza radnica.



V prípade, že Okresný úrad Rimavská Sobota opätovne odsúhlasí a dodá dostatok testovacích súprav na prevádzkovanie odberového miesta, obyvatelia Tisovca sa budú môcť aj naďalej otestovať v utorok a vo štvrtok v športovom areáli od 8:00 do 16:00.



Rimavskosobotský okres je už tretí týždeň v rámci vyhodnotenia COVID automatu zaradený v treťom stupni varovania. Podľa aktuálnych nariadení potrebujú v takomto okrese na výnimky zo zákazu vychádzania negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu na COVID-19 nie starší ako sedem dní. Toto sa vzťahuje aj na cestu do a zo zamestnania, ak zamestnávateľ nemôže prácu vykonávať z domu.