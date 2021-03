Vo Fiľakove plánujú viacero veľkých investícií, chcú dotiahnuť aj tie stopnuté koronou

Do rozvoja mesta plánuje samospráva zainvestovať takmer 1,7 milióna eur.

1. mar 2021 o 13:02 (rv)

V tomto roku by chceli fiľakovčania spustiť projekt rozsiahly projekt obnovy budovy Mestského úradu (Zdroj: Radovan Vojenčák)

Článok pokračuje pod video reklamou

FIĽAKOVO. Fiľakovo by malo v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Vyplýva to z materiálov schválených ešte v decembri mestským zastupiteľstvom. Mesto plánuje hospodáriť s približne 10,5 miliónmi eur. Príjmy a výdavky by mali byť na rovnakej úrovni.

„Už tradične pritom „zhltne“ financovanie miestnych školských zariadení zhruba polovicu celého rozpočtu. Do rozvoja mesta plánuje samospráva zainvestovať takmer 1,7 milióna eur, z nich väčšinu zafinancuje z dotácií. Z vlastných prostriedkov plánuje minúť približne 870-tisíc eur, uviedla Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta.

Väčšie sumy poputujú na, už predtým medializované projekty. Ide o výstavbu denného stacionára pre seniorov, oplotenie mestského parku, rekonštrukciu chodníkov, cesty a vstupu do cintorína a ďalšie rekonštrukcie ciest a chodníkov.

„Okrem nich plánuje samospráva investovať do vybudovania vodovodu pod Červenou skalou sumu približne 44-tisíc eur, rekonštrukcie koncertnej sály za 95-tisíc eur (z nich 83-tisíc z vlastného rozpočtu)," spresnila hovorkyňa.

V hlavnej budove VPS (Verejnoprospešné služby mesta Fiľakovo) by malo dôjsť ku komplexnej rekonštrukcii starého vykurovacieho systému za 17-tisíc eur. Medzi ďalšími investíciami figuruje aj výstavba nového detského ihriska na Farskej lúke v hodnote 33-tisíc eur, z ktorých z vlastného rozpočtu investuje samospráva vyše 21-tisíc eur.

Väčšie investície i príprava na budúce projekty

V rozpočte nájdeme aj väčšie investície. V rámci nových povinností separovania odpadu pôjde o zakúpenie kompostovacích nádob do domov, ktoré zabezpečí v rámci povinnosti zberu kuchynského odpadu, bude stáť 50-tisíc eur.

„Opraviť podlahy a riešenie vlhnutia stavby v telocvični FTC plánuje mesto za 70-tisíc eur a na pilotný projekt vybudovania uzamykateľných zberných ostrovčekov na odpad v dvoch lokalitách vyhradilo mesto 10-tisíc eur," spomenula Mikuš Kováčová.

Samospráva Fiľakova zainvestuje do vypracovania projektových dokumentácií k budúcim investičným akciám približne 87-tisíc eur. Je medzi nimi rozsiahla obnova historickej budovy mestského úradu či riešenie dopravnej situácie na Námestí padlých hrdinov.

„Hoci máme za sebou náročný rok 2020 aj z ekonomického hľadiska, podarilo sa nám z neho vďaka promptným opatreniam samosprávy „vyviaznuť bez zranení“. V tomto roku preto budeme môcť dotiahnuť aj na vlaňajšok plánované rekonštrukcie ciest a chodníkov, ktoré trápia mnohých Fiľakovčanov. Napriek neľahkému obdobiu nepoľavujeme," zakončil primátor Attila Agócs.