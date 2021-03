Bez ľadu či trávnika sa zlepšovať nedá. Deťom a mládeži môže pandemická prestávka uškodiť, zhodujú sa kluby

Mládežnícke športové kluby sa už mesiace pasujú s nepriaznivou situáciou.

2. mar 2021 o 14:36 Jozef Mikuš

LUČENEC. Situácia nie je priaznivá ani v mládežníckych športových kluboch.

Aj deti a tínedžeri museli opustiť hracie plochy a vymeniť spoločné tréningy za individuálnu prípravu. Z trávnikov, paluboviek či ľadových plôch sa presunuli do detských izieb.

V domácich podmienkach trénujú kondíciu, no príprava rôznych herných situácií či zlepšovanie technických zručností má stopku.

Mnohým už chýba motivácia a socializácia v podobe zápasov a spoločných tréningov.

Detská tour by sa mala vrátiť do Lučenca

Výhodu oproti niektorým majú trialisti. Cyklotrial je individuálny šport a jazdci tak môžu trénovať aj v aktuálnych podmienkach.

„Chlapci si vonku môžu zajazdiť, no pandémia nám narušila prípravu na nový súťažný ročník. Zimné mesiace sme zvykli tráviť spoločnými tréningami v telocvični, čo nám tentoraz nebolo umožnené. Kým nebol sneh, chlapci si na bicykloch hľadali rôzne prekážky na opustených miestach. Keď to bolo možné, zašli sme do nášho trialparku, no skupinové tréningy sme museli vymeniť za individuálne,“ ozrejmila Daniela Tršková, prezidentka NovoCK Trial Lučenec.

V klube sa rozdelili na skupiny podľa rodín. Jedna trialová rodina trénovala kondíciu na bežkách, druhá do denného programu zapojila pravidelné prechádzky či iné pohybové aktivity.

Jadro klubu je v kontakte a členovia sa navzájom informujú o aktivitách.