Výnimky v očkovaní sa rušia a aj u nás by sme sa mali samotestovať

Ministerstvo zdravotníctva zrušilo okrem iného i vakcináciu taxikárov či predavačov.

2. mar 2021 o 22:16 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR zmení očkovaciu stratégiu. Zmeny by mali platiť celoplošne, teda aj v našom regióne. Po novom sa budú môcť vakcínou od spoločnosti AstraZeneca očkovať aj osoby vo veku od 60 do 70 rokov a očkovacími látkami od spoločností Pfizer a Moderna obyvatelia Slovenska nad 70 rokov.

Výnimky očkovania sa zrušia. V utorok to oznámil minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Šéf rezortu tiež povedal, že použitie vakcíny od AstraZeneca

odporúča starším ročníkom po konzultácii s lekárom. Kritickú infraštruktúru budú podľa jeho slov očkovať v troch vakcinačných centrách, a to v Bratislave, Ružomberku a Košiciach.

Krajčí mieni, že časť zodpovednosti za možné nežiaduce účinky neregistrovanej vakcíny Sputnik V by mohol prebrať jej výrobca. Predpokladá, že Rusko má záujem o registráciu vakcíny, keďže do svojich výrobných závodov pustilo zástupcov Európskej liekovej agentúry (EMA).

Ľudia, ktorí sa zaočkujú ruskou vakcínou, by podľa ministra nemali byť očkovaní inou vakcínou. Myslí si, že osoby očkované Sputnikom V by nemali byť diskriminované voči ostatným. Uviedol to súvislosti s informáciou, že očkovací preukaz Európskej únie by nemusel pre očkovaných Sputnikom V platiť.

Rezort zdravotníctva očakáva, že počas marca by na Slovensko malo prísť 413.100 dávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech, 75.600 dávok vakcín od spoločnosti Moderna, 356.864 dávok vakcín od spoločnosti AstraZeneca a 200.000 Sputnik V je už dodaných.

Slovensko objednalo 35 miliónov testov určených na samotestovanie

Slovensko objednalo 35 miliónov antigénových nazálnych testov určených na samotestovanie. Ako v utorok uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO), aktuálne sú už na ceste do krajiny.

Krajčí vysvetlil, že požiadali Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, aby vydal povolenie práve pre tieto nazálne typy testov na samotestovanie. Obstarávala ich Európska komisia.

"Keď tu tie testy budú, tak dôjde k obrovskej zmene testovacej stratégie na území Slovenska, o ktorej budeme potom informovať," avizoval Krajčí.

Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že ich zakúpil za "dobrú sumu", pričom priblížil, že v sume 3,50 eura bol jeden test od spoločnosti Siemens a 3,70 eura SD Biosensor. Tieto testy by mali slúžiť na testovanie na školách aj v domácnostiach. O ich využití v rámci odporúčaní v boji s pandémiou nového koronavírusu hovorila v nedeľu (28. 2.) vláda SR.