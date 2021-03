Jedno z krajských očkovacích centier má vzniknúť v R. Sobote v telocvični

S očkovaním by sa malo začať 11. až 12. marca.

3. mar 2021 o 18:38 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. V telocvični Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote by malo byť otvorené jedno z krajských vakcinačných centier, ktoré plánuje zriadiť Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). TASR to potvrdil riaditeľ školy a mestský poslanec Jaroslav Bagačka.

"Mám informáciu od organizátorov, ktorí majú zmluvu s BBSK a organizačne to zabezpečia, že s očkovaním by sa malo začať 11. až 12. marca a realizovali by ho dvakrát týždenne," konkretizoval riaditeľ.

Doplnil, že v priestoroch určených na očkovanie sa podarilo všetko pripraviť a zdravotnícku stránku očkovania by mala zabezpečovať Nemocnica Svet zdravia Rimavská Sobota.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako pokračovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková, vakcinačné centrum majú pripravené v podstate na 95 percent a riešia len posledné detaily s ministerstvom zdravotníctva. Definitívne potvrdenie otvorenia centra by podľa nej malo prísť v najbližšej dobe.

BBSK avizoval záujem otvoriť v celom kraji minimálne deväť vakcinačných centier v okresných mestách, pričom záujem o ich zriadenie malo aj ďalších päť menších miest.