Rytieri odišli z Lučenca s prehrou

BKM sa bodovo dotiahol na tretiu Spišskú Nové Ves.

4. mar 2021 o 8:09 Jozef Mikuš

LUČENEC. V stredu 3. marca večer bolo na programe 33. kolo Slovenskej basketbalovej ligy. Jeden z dvojice zápasov sa odohral v Lučenci, kde domáci BKM privítal Spišských Rytierov.

Mužstvo na čele s Petrom Jankovičom a Zuzanou Žirkovou vstúpilo do zápasu dobre. Domáci naskočili na dobrú vlnu a vypracovali si náskok, ktorý do prestávky natiahli na rozdiel jedenástich bodov.

Po zmene strán ale prišiel zlom. Lučenec poľavil a útoky na oboch stranách sprevádzala nepresná muška. Znížené tempo domácich využili Spišiaci, ktorí rýchlymi útokmi začali sťahovať náskok. V záverečnej desaťminútovke sa Lučenec dokázal vrátiť do tempa a po niekoľkých úspešných útokoch sa znovu nakopol. Rytieri bojovali do konca, ale víťazstvo si napokon ustrážil domáci celok.

BKM sa teraz pripravuje na pohárové povinnosti. V sobotu 6. marca o 18.00 hod. v športovej hale Arene odohrá štvrťfinále Slovenského pohára proti Svitu.

SBL - 33. KOLO

BKM Lučenec - Spišskí Rytieri 66:60 (15:9, 19:14, 11:18, 21:19)

Lučenec: Hawkins 17, Anikienko 11, Rób. Rožánek 10, Murray-Boyles 8, Zorvan 3 (Brown 12, Siládi 4, Jackuliak 1, Šimon 0)

Rytieri: Antoni 24, Nikolič a Spencer po 8, Baťka a Stevanovič po 7 (Čekovský 4, Mrviš 2, Krajňák 0)

TH: 4/3 - 7/5, Fauly: 16 - 17, Trojky: 7 - 3, Rozhodovali: Ženiš, Zubák, Kurpaš

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "V prvom rade som rád, že sme to zvládli, hlavne v prvom polčase sme dobre bránili, nedovolili sme súperovi nejaké ľahké strely a z toho sme ťažili. Potom prišla tretia štvrtina, taká hluchá desaťminútovka, kedy sme sa vytrápili sami so sebou, lebo sme sa zľakli toho, že začali všetci kričať. Miesto toho, aby sme hrali, tak sme prestali.

V poslednej štvrtine sme nič nezmenili a zrazu to išlo, ale mrzí ma ten záver. Proste znova sa stalo to, čo sa stalo v posledných dvoch zápasoch, vedieme o 16 bodov, máme na dosah pohodlné víťazstvo, dve minúty do konca a stratíme koncentráciu na úroveň detí! V takomto prípade nevieme my z lavičky pomôcť, jednoducho to sa nemôže stávať, musíme sa toho vyvarovať, môžeme mať z toho obrovské problémy, tak, ako sme prehrali doma s Interom a v Leviciach.

Teraz skoro to isté, bojím sa, že keby sa hralo o minútu dlhšie, tak zase zahoríme. Chvalabohu, ten náskok bol dostatočný, ale nemôže sa to stávať, musíme to nejako zlomiť, alebo pracovať na tom, aj keď je to veľmi ťažké, lebo máme mladé, neskúsené mužstvo. Môže to byť tým, že príde nejaké vnútorné uspokojenie a podcenenie niektorých situácií a súper náhodou trafí nejakú ťažkú strelu, alebo dve, tým sa chytí, u nás samozrejme potom psychika ide dole.

Keď vediete pred koncom o 16 bodov, ten zápas musí skončiť +10, určite! To sa proste nemôže stať, aj keď Spišská má svoju kvalitu, nie zase takú, aby sme za 100 sekúnd dostali 10 bodov v rade. Keby sme hrali útok 24 sekúnd, tak sa k toľkým strelám nedostanú. Ako som povedal, máme neskúsený tím, chýba nám líder, ktorý by zobral loptu pod pazuchu a nepustil ju, no takého nemáme.

V sobotu chceme určite vyhrať, aj keď Svit je vo výbornej forme, musíme odčiniť domácu prehru a využiť šancu postúpiť na Final Four."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Som rád, že sme vyhrali. Určite sa víťazstvo proti Spišskej počíta, aj keď prišli oslabení. Ťažko sa mi hodnotí zápas, bolo to veľmi nízke skóre, neskutočne bojovný zápas, takže som rád, že sme to zvládli."

Teo Hojč, tréner Rytierov: „Toto nebol náš najlepší zápas v tejto sezóne. V útoku sme sa trápili, dali sme málo bodov. Podľa mňa bola obrana dobrá, pretože udržať Lučenec na domácom ihrisku na 66 bodov, je dobrá vizitka, nemáme sa za čo hanbiť. Citeľne nám chýbal zranený rozohrávač Mário Ihring, potom sú ostatní hráči prinútení hrať na iných postoch. Žiaľ, náhradného rozohrávača nemáme. Cítime to, chlapci sa snažia, ale vidieť, že je potom na palubovke celkom iná hra. Nič, musíme počkať na Mária, neskôr to už bude lepšie, tímovejšie. Samozrejme gratulujem Lučencu k výhre, má výborných dvoch trénerov, pekné mužstvo a prajem im v ďalších zápasoch veľa úspechov.“

Adam Antoni, hráč Rytierov: „Dal som síce 24 bodov, ale ani to nám nepomohlo. Súper sa asi sústredil na iných mojich spoluhráčov a tak som sa túto situáciu snažil využiť. Bol to pre nás veľmi ťažký zápas. V útoku sme sa trápili, musíme sa zlepšiť. Dali sme len 60 bodov. Na druhej strane, Lučencu sme dovolili uhrať len 66 bodov, čo je podľa mňa slušné. Pripravíme sa na ďalší zápas, ideme ďalej.“

Ostatné výsledky: Iskra Svit - BC Prievidza 84:79 (17:32, 24:10, 23:19, 20:18)