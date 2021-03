KORONAVÍRUS: Fiľakovo rozdá respirátory do všetkých domácností

Balíček má podľa primátora Agócsa pomôcť obyvateľov preklenúť prvé dni, kým si zabezpečia vlastné ochranné pomôcky.

4. mar 2021 o 18:10 SITA

FIĽAKOVO. Fiľakovská samospráva bude počas najbližšieho víkendu rozdávať respirátory do všetkých domácností. Ako mesto informuje na sociálnej sieti, obálka bude obsahovať dva respirátory FFP2 a jeden respirátor KN95. Obyvatelia si ich nájdu v poštových schránkach, do ktorých ich budú distribuovať dobrovoľníci z radov zamestnancov mesta a dobrovoľných hasičov.



Do pondelka 8. marca, keď začne platiť povinnosť nosenia respirátorov v obchodoch či v hromadnej doprave, by tak mali mať respirátory všetky domácnosti vo Fiľakove.

„Rozhodli sme sa neobmedziť sa len na niektoré vekové kategórie ale rozdať respirátory všetkým, keďže nové nariadenie bude platiť pre všetkých obyvateľov rovnako. Uvedomujeme si, že nejde o dlhodobé riešenie. Veríme však, že balíček obyvateľom pomôže preklenúť prvé dni, kým si zabezpečia vlastné ochranné pomôcky,“ informoval primátor mesta Attila Agócs.