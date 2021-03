Santrio má na verdikt z jesene ťažké srdce, v Mýtnej sú v otázke futbalovej jari skeptickí

Aká je situácia vo futbalových kluboch z regiónu?

4. mar 2021 o 15:56 Jozef Mikuš

Zima sa už pomaly chýli ku koncu a s ňou by sa obvykle končila aj zimná príprava. Tá však v aktuálnej sezóne zmenila tvár. Ako to vyzerá v kluboch z nášho regiónu? Znovu sme sa pýtali trénerov a funkcionárov.

Čo sme sa pýtali?

1. Ako vyzerá zimná príprava vo vašom mužstve?

2. Ktorí hráči, prípadne koľko hráčov z kabíny odišlo alebo odíde?

3. Ktorí hráči do tímu prídu, prípadne ktoré posty chcete posilniť?

4. Aký bude podľa vás osud futbalovej jari a celej sezóny?

Čo sa dočítate? • Avizoval niekto odchod z tímu Leseníc? • Ktoré posty chce mužstvo zo 6. ligy ObFZ Veľký Krtíš posilniť? • Bude sa podľa manažéra Jesenského na jar hrať? • Riešia v TJ Santrio Láza zmeny v hráčskej kabíne? • Prečo a na koho majú v Santriu ťažké srdce? • Hráčom ktorého piatoligového mužstva pribúdajú kilá?

Ján Pavlík, prezident FK Lesenice (6. liga ObFZ Veľký Krtíš)

1. U nás sa príprava na jarnú sezónu nezačala, no hráči trénujú individuálne. Chlapci si kondičku udržujú najmä behaním. Ak by sa zlepšila epidemiologická situácia, tak by sme absolvovali krátke sústredenie v domácich podmienkach.

Máme prisľúbené aj fitko, vírivku a občerstvenie v penzióne U Huberta, ktoré vlastní náš hráč Martin Celleng. V tejto sezóne sme sa zamerali najmä na prácu s mládežou, ale epidémia naše plány zatiaľ zmarila.