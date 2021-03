V Haliči prepájajú bohatú minulosť s budúcnosťou

Blízkosť s Lučencom vnímajú zároveň ako výhodu i nevýhodu.

7. mar 2021 o 10:14 Radovan Vojenčák

HALIČ. Halič má za sebou bohatú históriu a pravdepodobne aj budúcnosť. V súčasnosti sa miestna samospráva snaží o efektné prepojenie týchto prvkov a viacero projektov, či už zrealizovaných, alebo pripravovaných, je spojených s dejinami obce. O tom, čo všetko sa deje, aby sa Haličania cítili hrdí na svoju obec, ale aj spokojne v nej žili, porozprával v rámci projektu Dobré miesto pre život jej starosta Alexander Udvardy.

Na začiatok len stručné predstavenie obce, ležiacej asi sedem kilometrov juhozápadne od mesta Lučenec. Pre prípadných záujemcov o hlbší ponor je k dispozícii monografia Halič – Cesta časom od Jána Hikkera a Petra Fízeľa alebo osobnejšie spomienky od rodáčky Anny Borešovej. Tie pod názvom Lastovičky sa vrátili opisujú pútavo miestny kolorit. Obidve za zvýhodnenú cenu ponúkajú priamo na obecnom úrade. K nim si môžete pribaliť aj spomienky ďalšej rodáčky Hany Ponickej, ktorá v próze Ábelovský dom spomína na B. S. Timravu.

Prvá písomná zmienka o haličskom panstve je z roku 1236 pod názvom Galch. Neskôr bola známa pod názvom Gács a od roku 1945 ako Halič. Obec vznikla pod hradom, ktorý bol sídlom panstva rodu Tomajovcov.

„V roku 1765 sa podhradie Halič stalo úradne mestečkom. V roku 1828 mala Halič 186 domov, 1235 obyvateľov a 27 remeselníckych dielní.

Popri poľnohospodárstve a ovocinárstve je tu rozvinutá hrnčiarska výroba. V roku 1836 bol založený cukrovar,“ to sú len čriepky z bohatej histórie, o ktorej sa píše aj na internetovej stránke obce. Dalo by sa toho napísať veľa aj o manufaktúre na súkno, prvej na Slovensku, železničnej trati Lučenec – Halič či smutnom osude miestnej židovskej komunity, ale prišli sme sa pozrieť na súčasnosť.

Aké projekty ste realizovali a pripravujete na zlepšenie života v obci v poslednom období?

Rozbehli sme sa, obrazne povedané, na viacerých frontoch. Spracovali sme hlavne projektové dokumentácie, aby sme sa vôbec mohli zapájať do aktuálnych výziev. Z posledných realizácií by som mohol spomenúť vybudovanie chýbajúceho chodníka na Staničnej ulici. Na to by sme chceli nadviazať tento rok projektom vybudovania odvodnenia komunikácie v tejto ulici. Vzhľadom na to, že obyvateľom bývajúcim na nižšej strane ulice pri prívalových dažďoch stekajúca voda vniká na pozemky i do pivníc.