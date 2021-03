Jankovičov tím postúpil cez Svit do pohárového semifinále

O postup do finále zabojujú s Interom Bratislava.

7. mar 2021 o 6:24 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec postúpil do semifinále Niké Slovenského pohára. Novohradčania o tom rozhodli v sobotu (6. 3.), keď na svojej palubovke zdolali Iskru Svit.

Úvodné minúty patrili domácim, ktorí ľahké útoky ukončovali presnou streľbou. Po chvíli sa chytil aj Svit, ktorý začal trestať chyby domácich. Do polčasu sa mužstvá predbiehali v tom, kto bude vo vedení.

Prestávka Lučencu prospela. Domáce mužstvo sa hosťom začalo bodovo vzďaľovať. Tréner Jankovič v záveru zápasu poslal do hry aj mladých Richarda Rožáneka, Marka Grendu a Štefana Suju. Grenda trojkou prelomil stobodovú hranicu a Lučenec tak vyhral 101:80.

Záverečný turnaj Final Four je naplánovaný na 19. a 20. marca 2021. Hrať sa bude v bratislavskej Eurovia aréne. V semifinále sa stretnú Inter Bratislava s BKM Lučenec a víťaz zápasu Patrioti Levice/Spišskí Rytieri s BC Prievidza.

NIKÉ SLOVENSKÝ POHÁR - ŠTVRŤFINÁLE

BKM Lučenec - Iskra Svit 101:80 (23:25, 26:19, 25:11, 27:25)

Lučenec: Murray-Boyles 23, Rób. Rožánek 21, Anikienko a Hawkins po 14, Zorvan 6 (Brown 8, Šimon 7, Jackuliak 5, Grenda 3, Rich. Rožánek, Siládi a Suja 0)

Svit: Avramovič 12, Baldovský 9, Miladinovič 4, Horváth 5, Mokráň 3 (Baker 21, Andrews 14, Green 12, Turza a Kuzmiak 0)

TH: 21/15 - 8/5, Fauly: 17 - 17, Trojky: 16 - 7, Rozhodovali: Tomašovič, Fuska, Bara

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Môžeme byť spokojní s postupom na záverečný turnaj, vyhrali sme o 20 bodov nad Svitom, ktorý hrá teraz v dobrej forme. Aj keď im chýbal kľúčový hráč, na to sa história nebude pýtať.

Ako som povedal aj pred zápasom, chceli sme vyhrať a postúpiť na Final Four, urobili sme pre to všetko. Zápas nebol jednoduchý, Svit je strašne behavý, ale vyhrali sme a to je podstatné. Cez polčas sme si povedali len pár vecí, lebo súper sa postavil do zóny, dôležité bolo, aby sme hrali trpezlivo. Do druhého polčasu sme vstúpili veľmi dobre, urobili sme myslím 10 bodov v rade. Som rád, že som mohol zapojiť do zápasu všetkých hráčov.

Na turnaj, samozrejme, cestujeme s cieľom vyhrať, no v semifinále nás čaká Inter, ktorý bude na domácej pôde, bude to veľmi ťažké, ale urobíme preto všetko, aby sme uspeli, prekvapili sme aj minulý rok. Viac-menej to berieme ako doplnkovú súťaž, takže uvidíme čo bude, ale chceme vyhrať.

Čo sa týka našich mladíkov, aj keď tých sekúnd je málo, myslím si, že si to zaslúžia za to, akú robotu odvádzajú na tréningoch. Ja by som bol najradšej, keby mohli nastúpiť v každom zápase, ale to už nie je v mojich silách. Marko Grenda dal trojku, aj keď so šťastím a zlomil stovku, tak aspoň niečo donesie chalanom do šatne."

Štefan Suja, hráč Lučenca: "Predviedli sme to, čo sme trénovali, takto sme to chceli, ako to dopadlo. Možno ten prvý polčas nebol úplne ideálny, stratili sme 12-bodový náskok, ale v tretej štvrtine sme ukázali dominantnú hru. Na záverečnom vyvrcholení turnaja by sme to chceli dotiahnuť minimálne do finále, ako minulý rok. Som vďačný, že som v závere dostal šancu, musím ďalej pracovať na tréningu."

Róbert Ištvánik, tréner Svitu: „Nezačali sme podľa svojich predstáv, napriek tomu sme sa počas prvej štvrtiny dokázali vrátiť naspäť. Lučenec mal iba chvíľku problém, keď sme začali hrať zónu. O zápase rozhodol úvod tretej štvrtiny, ktorý sme totálne spackali. Zaspali sme, dostali sme šnúru 0:10 a potom sme sa vôbec nevedeli rozbehnúť.

Skúšali sme hrať, odovzdať na palubovke všetko, ale zabili nás prvé tri minúty tretej štvrtiny. Nastúpili sme síce oslabení o jedného hráča, ale tak či tak, boli sme dvanásti. Nemáme sa na čo vyhovárať, Lučenec bol lepší. Prebil nás agresivitou, prebil nás chcením, možno nás cez zónu extrémne preskákal, čo bol dôsledok toho, že sme inkasovali ľahké koše po útočných doskokoch.

Lučencu gratulujem a nám nezostáva nič iné, ako pracovať ďalej a pripraviť sa na najbližší zápas s Levicami.“

Stanislav Baldovský, hráč Svitu: „Máme smútok, prehrali sme o 21 bodov a dostali 101. To, čo sme si pred zápasom povedali, to sme nerobili. Lučenec dával ľahké koše. Keď sme postavili zónu, tak sme sa dokázali bodovo dotiahnuť, dokonca sme aj krátko vyhrávali.

V druhom polčase nastal u nás skrat. Nenastúpili sme s energiou, jednoducho sme išli v obrane možno iba na pol plynu. Gratulujem, Lučenec vyhral zaslúžene a budem mu v Slovenskom pohári držať palce.“