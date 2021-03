FOTO: Pred rokom zasiahol koronavírus aj srdce Novohradu

Vlaňajšia jar výrazne zmenila život na Slovensku. Vyšli sme vtedy do ulíc Lučenca a fotili sme nezvyčajnú situáciu.

7. mar 2021 o 21:47 (rv)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. V sobotu 6.marca 2021 ubehol prvý rok s koronavírusom. Plus s označením ochorenia COVID-19 patrilo určite k najviac vyslovovaným slovám vlaňajšieho roka. Žiaľ vyzerá to, že tak skoro ním neprestane byť. Uvidíme ako veľmi ešte zmení naše životy. My vám prinášame pohľad do ulíc Lučenca, v začiatkoch pandémie.

Koronavírus priniesol rúška či respirátory zakrývajúce naše tváre. taktiež sme sa museli naučiť zžívať s tým, že do obchodu nemôžeme my mladší vojsť hocikedy. Prvá vlna priniesla aj rady pred supermarketmi a nečakane aj pred galantériami, všetci totiž šili rúška a potrebovali gumičky, látku a všeličo iné. To isté sa opakovalo pred lekárňami keď predsa len došli rúška.

Pri číslach nakazených, ktoré by sme aktuálne brali všetkými desiatimi ste sa dostali do lučeneckej nemocnice len po dôkladnej kontrole. Ulice sa vyprázdnili a ešte stále sa do nich nevrátil život. Letné uvoľnenie nám prinieslo nadýchnutie a aj falošnú nádej, že to už nebude snáď také zlé.

Nejdeme radšej komentovať aktuálne dianie a pripomeňme si ako vyzeral život v Lučenci krátko po bode zlomu, na začiatku pandémie. fotené to je približne v jej prvom štvrťroku.