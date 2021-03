Rimavská Sobota bude v tomto roku hospodáriť s necelými 20 miliónmi eur

Najzásadnejší vplyv na rozpočet predstavovalo zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb.

8. mar 2021 o 19:13 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA. S financiami na úrovni necelých 20 miliónov eur bude v roku 2021 hospodáriť mesto Rimavská Sobota. Rozpočet s takýmito predpokladanými príjmami schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom poslednom zasadnutí.

"Najzásadnejší vplyv na rozpočet predstavovalo zníženie výnosu dane z príjmov fyzických osôb, takzvané podielové dane, o mínus 150.000 eur," uviedol vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Rimavská Sobota Miroslav Bielak, podľa ktorého sa však takéto prognózy v súčasnosti často menia. Mesto však podľa neho získa viac ako 296.000 eur od štátu za predaj pozemkov pod pripravovaný priemyselný park.

Na návrh poslancov z klubu Odvážme sa zrýchliť bol v rozpočte znížený predpokladaný príjem za vyťažené drevo v mestských lesoch z 250.000 na 70.000 eur. "Chceme zachovať ich funkčnosť ako rekreačných lesov, nie ako niečo, kde iba ťažíme drevnú hmotu a odkiaľ máme financie," zdôvodnil poslanec Michal Demeter. Ako doplnil, poslanci sa zároveň vzdajú polovice svojich odmien, za ktorú sa nakúpia sedačky do divadelnej sály domu kultúry.

"Čo sa týka sedačiek, my budeme len veľmi radi a myslím si, že všetci návštevníci divadelnej sály to ocenia," reagovala riaditeľka Mestského kultúrneho strediska (MsKS) Rimavská Sobota Milana Jutková. Nesúhlas však vyjadrila s presunutím predaja vstupeniek a suvenírov z Turistického informačného centra do MsKS a Mestskej galérie.

Ďalšie úspory chce samospráva dosiahnuť skrátením periodicity vydávania mestských novín Gemerské zvesti/Gömöri Hírlap z dvoch týždňov na mesiac a zároveň znížením ich nákladu z 9000 na 3000 kusov. Okrem toho ich už mesto nebude distribuovať priamo do schránok občanov, ale budú k dispozícii na vybraných odberných miestach.