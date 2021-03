Z Poltára len do Liverpoolu, Husanika volali aj do prvej ligy. Mohol som dosiahnuť viac, tvrdí kanonier

Ostrieľaný futbalista sa obzrel za svojou doterajšou kariérou.

9. mar 2021 o 12:20 Jozef Mikuš

LUČENEC. Na okolí je len málo fanúšikov a hráčov, ktorí by ho nepoznali. Kopal za viacero klubov z regiónu, no vyskúšal si aj legionárčenie v okolitých krajinách.

V mladosti dostal šancu v slovenskej reprezentácii, na Slovensku sa mohol ukázať v prvej lige. Tvrdí, že mohol dosiahnuť viac, no za svoju kariéru sa hanbiť nemusí.

Týždenník MY Novohradské noviny vyspovedal futbalistu Patrika Husanika (30).

Ten v rozhovore okrem iného prezradil, ktorý klub by ho vylákal z Poltára, prečo vlani zlyhal jeho prestup do Lučenca i to, či sa zvykne pochváliť gólom do siete fortunaligového Trenčína.

Mnohí stále nevedia, ako sa píše vaše priezvisko. Na internete vás možno nájsť s dlhým aj krátkym i. Tak to poďme rozuzliť. Ste Husanik, alebo Husaník?

(smiech) S krátkym, Husanik. (smiech)

Ste odchovancom lučeneckého futbalu. Aký je váš súčasný vzťah k futbalu v rodnom meste?

Lučencu fandím a stále budem. Škoda, že chlapcov, ktorí tu teraz hrajú, už veľmi nepoznám. Bolo by fajn, keby sa stará partia dala znovu dokopy.

V roku 2009 vás Lučenec odmietol vziať do kádra mužov. Zakotvili ste v Rimavskej Sobote a vo vzájomnom stretnutí ste skórovali do lučeneckej siete. Vtedy ste pre naše noviny povedali: „Moja radosť nie je tlmená tým, že som z Lučenca. Už sa nepovažujem za Lučenčana, keď ma teraz v lete nechceli. Keď ma niekde nechcú, nebudem sa tam tlačiť. Mal som v tomto stretnutí zvýšenú motiváciu.“ Ako sa na tieto slová pozeráte dnes?