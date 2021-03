Prezentované dišputy chráni vypracovaná koža mladých zvierat

Múzeum v Rimavskej Sobote predstavuje rozsiahle knižné dielo.

10. mar 2021 o 7:18 (rv)

RIMAVSKÁ SOBOTA. V marci, v rámci prezentačnej aktivity „predmet mesiaca“ prináša Gemersko-malohontské múzeum(GMM) v Rimavskej Sobote 300-ročné dišputy vo francúzštine. Sedem zväzkov diela prezentuje múzeum od 1. do 31. marca 2021. V historickej knižnici múzea je početne zastúpená novoveká kresťanská teologická literatúra, ktorú si pôvodní majitelia starostlivo chránili, a tak sa zachovala až do dnešných čias.

„Knižnica Gemersko-malohontského múzea je v súčasnosti, v dôsledku protiepidemiologických opatrení, pre verejnosť zatvorená. V marci, ktorý je mesiacom knihy, aspoň prostredníctvom médií predstavuje hodnotné diela," uviedla Iveta Krnáčová, knihovníčka GMM.

Vo svojom viac než 46-tisícovom knižničnom fonde uchováva múzeum i 300-ročné dišputy vo francúzštine: Discours Historiques, Critiques, Theologiques, et Moraux, Sur Les Evenemens Les Plus Memorables Du Vieux, et du Nouveau Testament (Historické, kritické, teologické a morálne diskurzy/dišputy o najpamätnejších udalostiach Starého a Nového Zákona).

„Dišputy sú rozsiahlym, pravdepodobne 11-zväzkovým dielom, z ktorých každý zväzok obsahuje približne 500 strán textu. V knižnici múzea uchovávame 9 zväzkov, ktoré vyšli v rokoch 1720 - 1739. Autormi diela sú významní teológovia francúzskej reformovanej kresťanskej cirkvi," pripomenula knihovníčka.

Hlavným a prvým autorom dišpút je Jacques Saurin (1677 - 1730). Po jeho smrti vo vedeckých rozpravách kontinuálne pokračoval Pierre Roques (1685 – 1748) a následne Charles Luis De Beausobre (1690 - 1753). Diskurzy boli vydané v Holandsku. Prvý a druhý zväzok vydal v Amsterdame Henri Du Sauzet, od 3. zväzku bol vydavateľom dišpút Pierre De Hondt v Haagu.

„Prezentované dielo je vytlačené na kvalitnom ručnom papieri. Každý knižný blok je orezaný a oriezka farebne zdobená fŕkaním červeno-sivými bodkami. Ručne šité kapitáliky sú bielo-hnedé. Knihy sú viazané v pôvodnej hladkej, celopergamenovej väzbe," doplnila Krnáčová.

Pergamen je aplikovaný na lepenkové knižné dosky. Väzba je jednoduchá, bez výzdoby. Iba na chrbte kníh je čiernym atramentom ručne napísaný názov diela a poradové číslo zväzku. Jednotlivé knihy sú zachované v úplnom stave, s výnimkou 9. zväzku, z ktorého bol niekedy v minulosti sňatý pergamenový pokryv, pravdepodobne za účelom druhotného využitia.

(zdroj: GMM Rimavská Sobota)

Pergamen je jemná, špeciálne vypracovaná koža mladých zvierat, najčastejšie oviec a kôz. Základom výroby historického pergamenu bolo dôsledné lúhovanie čerstvej zvieracej kože vo vápenatom roztoku.