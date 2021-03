Sčítaných je v Lučenci takmer 60 percent obyvateľov, o slovo sa na Slovensku hlásia aj recesisti

Najproblémovejšou otázkou sa kvôli lockdownu javí tá týkajúca sa frekvencie dochádzania do práce.

10. mar 2021 o 20:14 (rv)

Článok pokračuje pod video reklamou

LUČENEC. Samospráva Lučenca na svojej internetovej stránke uverejnila aktuálne čísla prebiehajúceho sčítania. Podľa ich údajov má byť v meste sčítaných k 10. marcu 58,43% obyvateľov, čo predstavuje 15 713 občanov. Sčítanie, ktoré je povinné prebieha prvýkrát elektronickou formou a potrvá do 31. marca. Za nesplnenie si tejto zákonnej povinnosti hrozí pokuta až do výšky 250 eur.

Viac o sčítaní, aj spôsobe akým sa sčítať tu:

Viac o sčítaní, aj spôsobe akým sa sčítať tu: undefined Čítajte

Podľa údajov poskytnutých hovorkyňou pre sčítanie Jasmínou Stauder sčítaných bolo koncom minulého týždňa viac ako 53 % všetkých obyvateľov Slovenskej republiky.

„ Veľmi cítiť regionálne kampane napríklad krajských miest, kde sa tieto pozitívne odzrkadľujú na výsledkoch. V rámci krajov stále vedie Bratislavský kraj, výborné výsledky dosahuje aj Žilinský, Trenčiansky a Trnavský kraj," uviedla.

Najčastejšie kladené otázky

Najčastejšie sa obyvatelia podľa Stauder momentálne pýtajú, čo majú uviesť pri frekvencii dochádzky do práce. V rozhodujúcom okamihu sčítania 1. 1. boli doma v lockdowne, preto im to nie je jasné. „Prosíme, aby uvádzali stav, ktorý je obvyklý, keď lockdown nie je. Čiže ako dochádzali do práce pred pandémiou."

Druhou oblasťou je otázka zamestnania. Často sa pýtajú, hlavne SZČO osoby a podnikatelia, čo uviesť.

„Uvádzate nie to, že ste SZČO alebo podnikateľ, ale reálne povolanie, ktoré vykonávate – to znamená, že ste murár, účtovník, opatrovateľ atď. To isté platí pri podnikateľoch – každý konateľ má nejaké povolanie. Je obchodník, marketér, právnik, účtovník," pripomenula hovorkyňa.

Tretia, veľmi podstatná oblasť sa týka toho, že sčítať sa v zmysle zákona má každý obyvateľ samostatne. „Tu obyvatelia často smerujú svoje otázky, či nestačí, že niekoho si uviedli vo formulári oni – nie nestačí. Sčítať sa má každý," zdôraznila Stauder.

Aj vtipné momenty

Recesia k sčítaniu obyvateľov patrí podľa slov hovorkyne sčítania už celé roky a recesisti hlavne pri otázkach vierovyznania alebo národnosti mali tendenciu vždy uvádzať rôzne na tie časy populárne humorné odpovede.

„Samozrejme, stretávame sa s hutnou recesiou aj dnes. Patria k nej odpovede v otázke vierovyznania, kde sa obyvatelia hlásia k Svedkom liehovovým alebo Rytierom Jedu, zatiaľ nemáme tieto odpovede vyhodnotené, takže to, či kampaň Svedkov liehovových bola úspešná, sa dozvieme až po sčítaní," povedala.

Aj otázka, kedy ste uzatvorili manželstvo môže priniesť nečakaný moment.

Jeden pán sa sťažoval, že mu ničíme život, pretože si odpoveď nepamätal a manželka sa urazila. Podobne je to aj s mužmi, ktorí sa pomerne v hojnom počte pýtajú, či sa ich svojprávna žena má sčítať sama, keď ju oni uviedli vo svojom elektronickom formulári," prezradila Stauder a zakončila, že drvivá väčšina odpovedí je maximálne serióznych a chce sa všetkým poďakovať, že takto pristúpili k sčítaniu.