Lučenec prehral v Handlovej

Hostia si víťazstvo nezaslúžili.

11. mar 2021 o 8:31 Jozef Mikuš

LUČENEC. BKM Lučenec získal v 35. kole Slovenskej basketbalovej ligy (SBL) iba jeden bod za prehru. Mužstvo z centra Novohradu v stredu 10. marca neuspelo v Handlovej.

Domáci mali v prvom polčase bodovú prevahu a na palubovke podali lepší výkon ako hostia. Tí sa po prestávke nakopli, ale Handlová im zmeniť skóre nedovolila. Lučenec tak prehral 72:78.

Najlepším strelcom hostí sa stal Róbert Rožánek s 25 bodmi. V 36. kole sa Lučenec predstaví na palubovke Svitu (13. 3.).

SBL - 35. KOLO

MBK Baník Handlová - BKM Lučenec 78:72 (21:10, 24:18, 16:21, 17:23)

Handlová: Zečevič 18, Bulatovič 11, Rakočevič 10, Jankovič 9, Bolek 4 (Vicentič 10, Hawthorne 6, Hlivák a Jašš po 5, Krčmárik 0)

Lučenec: Rožánek 25, Anikienko a Hawkins po 8, Zorvan 6, Murray-Boyles 4 (Brown 18, Jackuliak 3, Siládi a Šimon 0)

TH: 5/5 - 21/9, Fauly: 22 - 19, Trojky: 9 - 5, Rozhodovali: Tomašovič, Ženiš, Ribakovs

Danilo Rakočevič, tréner Handlovej: "Vyhrávali sme takmer celý zápas a zaslúžene sme zvíťazili. Hrali sme slušne v obrane, aj keď v tretej časti prišiel chvíľkový výpadok. Napriek tomu, že sa nám vyfaulovali až dvaja vysokí hráči, tak bojovnosťou sme si výhru postrážili. Môžem skonštatovať, že s výkonom som spokojný a verím, že naň nadviažeme v ďalších zápasoch. Či to bude stačiť na postup do vyraďovacích bojov, to ukáže samotný priebeh súťaže."

Goran Bulatovič, hráč Handlovej: "Začali sme veľmi dobre a presne podľa predzápasových pokynov. O našom víťazstve rozhodol prvý polčas, v ktorom sme dovolili Lučencu nastrieľať iba 28 bodov. Do tretej štvrtiny sme vstúpili nekoncentrovane a súper sa začal doťahovať, preto musíme do budúcnosti práve tieto chyby odstrániť. Šanca na play-off stále žije a aj napriek tomu, že Prievidza taktiež vyhrala, musíme zo všetkých síl bojovať o play-off."

Peter Jankovič, tréner Lučenca: "Domácim gratulujem k víťazstvu, hneď v prvom polčase nám ukázali, o čo hrajú a ako sa bojuje o play-off. My stále bojujeme o čelo tabuľky, no s týmto výkonom sme si víťazstvo nezaslúžili. Domáci boli rýchlejší, agresívnejší a mali väčšiu túžbu po víťazstve. Mojim zverencom by som chcel vytknúť zahodených 12 trestných hodov, čo je v takomto zápase nemysliteľné, pretože potom sa len veľmi ťažko dobieha náskok súpera."

Róbert Rožánek, hráč Lučenca: "Nezaslúžili sme si zvíťaziť, pretože sme podali tragický výkon, a to najmä v prvom polčase. Nedokázali sme nájsť ideálny rytmus a nepadli nám dôležité strely. V druhej polovici sme sa síce dokázali vrátiť do zápasu, no domáci nás opäť schladili ľahkými košmi a víťazstvo si postrážili."

Ostatné výsledky: BC Prievidza - Inter Bratislava 83:77 (20:20, 19:19, 20:14, 24:24), Iskra Svit - Patrioti Levice 97:81 (19:23, 32:17, 24:20, 22:21).