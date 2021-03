Župa na svojom území zmazala registračný chaos, spustila vlastný systém registrácie náhradníkov

Po registrácii stačí čakať na telefonát

Po úspešnom zápise do listiny čakateľov na očkovanie tak ľuďom stačí len čakať na telefonát z call centra, ktoré rovnako zriadil Banskobystrický samosprávny kraj.

Ten sa uskutoční v prípade, že sa na termín nedostavia všetci prihlásení uchádzači, ktorí sa zaregistrovali cez stránku ministerstva zdravotníctva. Stránka nahradnici.sk v tejto chvíli umožňuje registráciu len ľuďom z kraja. Na očkovanie je totiž potrebné pri uvoľnení kapacít prísť pomerne rýchlo.

„Zväčša je to do dvoch hodín od telefonátu a potvrdenia účasti. V kraji zatiaľ fungujú štyri očkovacie centrá – v Banskej Bystrici, vo Zvolene, Brezne a Lučenci. V krátkom čase pribudnú aj centrá v Rimavskej Sobote, Žiari nad Hronom, Veľkom Krtíši a v Revúcej, takže by to pre záujemcov nemal byť problém,“ ozrejmil vicežupan Ondrej Lunter.