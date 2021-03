Chcú ušetriť obyvateľom peniaze, tak otvárajú víkendové odberové miesto

V Jelšave sa bude cez víkend testovať.

13. mar 2021 o 7:45 TASR

JELŠAVA. Mesto Jelšava v okrese Revúca počas najbližšieho víkendu opäť otvorí svoje mobilné odberové miesto (MOM) pre testovanie na ochorenie COVID-19 v priestoroch Mestského domu kultúry. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Milan Kolesár.

"Otvárame preto, aby naši obyvatelia nemíňali svoje financie a čas na cestu do iných miest. Veď certifikát z testovania nie starší ako sedem dní stále potrebujeme na cestu do práce, na úrady, na poštu a tak ďalej. Zvlášť pozývam rodičov detí, pre ktoré otvárame školu. Certifikát aspoň jedného rodiča budú v pondelok pri nástupe do školy potrebovať," podotkol primátor. MOM v Jelšave bude podľa jeho slov otvorené v sobotu aj nedeľu od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 h do 18.00 h.

Revúcky okres patril v úvode aktuálneho roka medzi regióny s najvyšším podielom pozitívnych testov na COVID-19. Postupne však zistená miera pozitivity klesala až na 1,54 percenta, ktorú samospráva zaznamenala počas posledného víkendu.