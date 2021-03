Jankovič po tesnej prehre vo Svite: Na konci rozhodlo šťastie

V sobotu sa hrali zápasy 36. kola SBL.

14. mar 2021 o 8:02 Jozef Mikuš

LUČENEC. Ani 36. kolo Slovenskej basketbalovej ligy neprinieslo Lučencu víťaznú náladu. BKM sa v sobotu (13. 3.) predstavil na palubovke Svitu.

Hostia začali dobre, ale domáce mužstvo sa rýchlo nakoplo a pod košmi sa rozbehla útočná hra. Tá sa napokon rozhodla v závere zápasu, kedy Svit zvíťazil iba rozdielom jedného bodu.

Najbližšie sa Lučenec predstaví v Niké Slovenskom pohári. V semifinále si zahrá proti Interu Bratislava (19. 3.).

SBL - 36. KOLO

Iskra Svit - BKM Lučenec 86:85 (9:18, 29:18, 35:30, 13:19)

Svit: Parsons 30, Green 15, Andrews 14, Baker 10, Mokráň 4 (Avramovič 8, Turza 5, Baldovský 0)

Lučenec: Hawkins 28, Anikienko 20, Murray-Boyles 17, Zorvan 2, Rób. Rožánek 0 (Brown 18, Jackuliak a Šimon 0)

TH: 13/9 - 17/14, Fauly: 15 - 18, Trojky: 5 - 7, Rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Perečinský

Róbert Ištvánik, tréner Svitu: „Motivácia bola opäť veľká, ale na druhej strane si to musíme zanalyzovať, pretože sme začali v strašnom kŕči, akoby sme si pripúšťali tlak. Ako profíci sa však z toho musíme dostať. Teší nás, samozrejme, že sme vyhrali. Mali sme šťastie a Lučenec mal smolu v závere.

Hrali sme miestami veľmi alibisticky, ale dobrú pasáž sme mali najmä v druhej štvrtine, kedy sme výborne bránili, dostávali sa do zakončenia z protiútokov a hrali s ľahkosťou. Akonáhle sme však mohli ísť do desaťbodového vedenia, začali sme znovu hrať v kŕči a utekali sa k hre jeden na jedného, s čím v našej lige nemôžeme byť úspešní.

V hre nás udržala obrana a práve vďaka nej sme zápas doviedli do víťazného konca. Pre oboch trénerov to bolo miestami na infarkt. My sme boli šťastnejší, ale aj Lučenec si zaslúžil víťazstvo.“

De'Sean Parsons, hráč Svitu: „Hostia vstúpili do stretnutia výborne nabudení a triafali množstvo striel. Sám Hawkins zaznamenal v prvom polčase, myslím, 14 alebo 16 bodov. Naopak, my sme sa rozbiehali pomalšie, ale na konci dňa sa nepočíta začiatok, ale to, ako to dopadlo na záver a pre dôležité víťazstvo sme si v troch štvrtinách nakoniec vybojovali my. Moje čísla nie sú podstatné, niekedy dám 13, inokedy 10 bodov, ale zvíťazili sme, vďaka čomu si môžeme urobiť slušnú východiskovú pozíciu do play off.“

Peter Jankovič, tréner Lučenca: „Mali sme veľmi dobrý a koncentrovaný vstup do stretnutia. Všetci vieme, ako domáci hrajú a my sme trochu zabrzdili tú ich silnú stránku, no aj v šatni som povedal, že nie je možné udržať Svit na deväť bodov v každej štvrtine. Oni majú nesmiernu útočnú kvalitu.

Pustili sme sa s nimi do stíhacích pretekov, čo sme, chvalabohu, zvládali, no v tretej štvrtine to už bolo extrémne, pretože 35 bodov je už naozaj, veľa. Aj o tom je však basketbal. Na konci rozhodlo šťastie. Mali sme tam tri otvorené strely na víťazstvo, ale nepremenili sme ani jednu. Gratulujem domácim k víťazstvu. My sa môžeme len poučiť, ale odviedli sme celkom dobrý výkon.“

Konstantin Anikienko, hráč Lučenca: „Pre nás to bol veľmi dôležitý duel, pretože do konca základnej časti zostáva už iba päť kôl a Svit je našim priamym konkurentom v tabuľke. Nemyslím si, že by sme hrali nejako zle, ale mali sme smolu. Naopak, miestami sme hrali skutočne dobre, takže dúfam, že v tom budeme pokračovať a všetko bude okej. Nemáme dôvod sa vzdávať a zabojujeme o semifinále, napriek veľmi náročnému rozlosovaniu.“

Ostatné výsledky: Spišskí Rytieri - Inter Bratislava 84:68 (34:19, 17:22, 21:8, 12:19), BC Prievidza - Patrioti Levice 73:67 (20:14, 17:26, 18:18, 17:9).