Futsalová liga sa pohla dopredu. Kluby budú rokovať o ďalšom postupe

Cez víkend sa odohral Futsal Cup 2021.

15. mar 2021 o 7:56 Jozef Mikuš

LUČENEC. Športové haly v Lučenci a Nových Zámkoch boli dejiskom skupinovej fázy Futsal Cupu 2021 (12. – 14. 3.). Aj na novohradskej pôde sa turnajovou formou počas troch dní odohrali ďalšie kolá Varta futsal ligy, ktorá mala od októbra stopku.

V centre Novohradu o body okrem domácich bojovali aj mužstvá Komárna, Prievidze a MŠK Žilina. V Nových Zámkoch si zahrali domáci, Levice, Banská Bystrica a ŠK Makroteam Žilina.

„Turnaj po organizačnej stránke dopadol veľmi dobre. Dostali sme pozitívne odozvy. Kluby boli rady, že dostali možnosť hrať. Všetci absolvovali testy, neobjavil sa ani jeden pozitívny výsledok. V športovej hale platili prísne hygienické pravidlá, ktoré sa poctivo dodržiavali. Všetkým zúčastneným za disciplinovanosť a dodržiavanie nariadení ďakujeme,“ zhrnul manažér Mimelu Lučenec Jozef Kamenský.

Mimel Lučenec odohral na domácej palubovke tri kolá, v ktorých ani raz nezakopol. Tím trénera Mariána Berkyho najprv porazil Komárno, potom MŠK Žilina a nakoniec aj Prievidzu a upevnil si tak prvé miesto v ligovej tabuľke.

Vydarený turnaj je vstupom do ďalších rokovaní, ktoré by mali prebehnúť v najbližších dňoch. Ich výsledkom by mala byť dohoda na ďalších turnajových víkendoch.

FUTSAL CUP 2021

4. KOLO: Mimel Lučenec – Futsal Team Komárno 9:2 (3:2)

Góly: Serbin 3, Fehérvári 2, Grcič 2, Greško, Mészáros – Tóth, Oršolík. Rozhodovali: Budáč, Belavý, Mózer. Bez divákov.

Lučenec: Oberman, Klema, Olinha – Grcič, Serbin, Fehérvári, Petík, Rafaj, Greško, Keszi, Brunovský, Směřička, Mészáros, Wellington.

Marián Berky, tréner Lučenca: „V prvom polčase sme sa prispôsobili súperovi, ktorý dobre pred svojou šestkou bránil a hral na brejky. Využil dve situácie, z ktorých dal dva góly. Mali sme množstvo šancí, ktoré sme zle riešili. Do druhého polčasu sme už vstúpili aktívnejšie. Strelili sme tri góly a potom už bol zápas rozhodnutý. Na palubovke som vystriedal všetkých hráčov, vrátane brankárov. Škoda toho, že sme ešte v závere nedali bonusový gól. Výkon nebol až taký dobrý, ale to sme predpokladali. S víťazstvom sme spokojní.“

5. KOLO: TNF Prievidza – Mimel Lučenec 3:13 (2:6)

Góly: Antol, Petráš, Kurbel – Xia 2 vlastné, Greško 2, Fehérvári 2, Směřička 2, Mészáros, Brunovský, Keszi, Kyjovský, Serbin. Rozhodovali: Kopec, Mózer. Bez divákov.

Lučenec: Oberman, Klema, Olinha – Grcič, Serbin, Fehérvári, Kyjovský, Petík, Greško, Keszi, Brunovský, Směřička, Mészáros, Wellington.

Marián Berky, tréner Mimelu Lučenec: "V prvom polčase sme nehrali dobre. Podcenili sme situácie a do zápasu sme vstúpili neaktívne. V druhom polčase sme už dominovali. Výsledok to ukazuje sám za seba. Strelili sme trinásť gólov a dostali sme len tri. Je to škoda, lebo sme zápas chceli uhrať na nulu, ale aj súper musí dať nejaký gól z brejkov, keď my tlačíme. Prievidza má dobrých individuálnych hráčov na lopte a chválim ich agresivitu a súboje jeden na jedného."

6. KOLO: Mimel Lučenec – MŠK Žilina 5:2 (5:0)

Góly: Směřička 2, Serbin, Fehervári, Rafaj – Hudek, Halás. Rozhodovali: Kopec, Polomský. Bez divákov.

Lučenec: Oberman, Klema, Olinha – Grcič, Serbin, Fehérvári, Kyjovský, Rafaj, Greško, Keszi, Směřička, Mészáros, Wellington, Petík. Tréner Mimelu Lučenec: Marián Berky.

Marián Berky, tréner Lučenca: „Bolo vidieť, že prišlo futsalové mužstvo, ktoré poskladalo tím na poslednú chvíľu z hráčov, ktorí niekedy hrávali v Pinerole. Vedeli sme, že príde sila. V prvom polčase sme hrali veľmi dobre. Mali sme výbornú defenzívu, brejkové situácie sme dobre vyriešili. Priebeh sme mali vo svojej réžii. V šatni sme si povedali, že budeme aj naďalej pokračovať v aktívnej hre. Pripravovali sme sa, že súper bude hrať power play a budeme sa brániť. Najskôr systém dva-dva a keď to nepôjde, tak pôjdeme do jedna-dva-jedna, čo nám neskôr aj vyhovovalo. Škoda toho, na palubovke boli niektoré nerôzne situácie, ktoré sme si v tomto zápase mohli odohrať v kľude. Hráči prestali hrať, neboli aktívni dopredu. Mysleli si, že zápas je už vyhratý. Súper ukázal svoju kvalitu. Ďakujem svojim hráčom, že sme to zvládli. Dôležité je víťazstvo.“