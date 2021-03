Policajti pomáhali mužovi, ktorý odpadol na ulici

Dopravná hliadka z Rimavskej Soboty preukázala svoju všímavosť.

15. mar 2021 o 19:28 (rv)

BANSKÁ BYSTRICA Krajské policajné riaditeľstvo informovalo prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti o ukážke policajnej pohotovosti a pripravenosti pomôcť. Udalosť sa stala v pondelok 15. marca.

„Dnes dopoludnia prechádzala hliadka dopravnej polície z Rimavskej Soboty po Daxnerovej ulici, kde na chodníku spozorovali osobu, ktorá náhle spadla na zem, kde zostala nehybne ležať. Kolegovia hneď vystúpili z vozidla a pristúpili k osobe," uviedli policajti s tým, že nemôžu opísať podrobné zdravotné ťažkosti osoby. Spresnili len, že išlo o muža.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Po skontrolovaní základných životných funkcií dali osobu do stabilizovanej polohy a snažili sa s ňou komunikovať. Policajti privolali záchranárov a až do ich príchodu poskytovali potrebnú pomoc, spresnila polícia. Následne spoločne so záchranármi naložili osobu do sanitky. Tá bola odvezená do nemocnice.