Slovnaft Cup: Trenčín chce na Spiši hrať v náhradnom termíne. Pricestuje aj Slovan do Príbeliec?

Vezme si Slovan príklad od Trenčanov a príde na trávnik štvrtoligistu v inom termíne? Pýtali sme sa klubu.

16. mar 2021 o 7:48 Jozef Mikuš

PRÍBELCE. V uplynulom týždni padlo rozhodnutie, podľa ktorého sa aktuálny ročník Slovnaft Cupu dohrá bez mužstiev spod regionálnych futbalových zväzov.

O možnosť pokračovať v pohárovej súťaži tak prišlo dovedna štrnásť tímov.

Pre časť z nich malo byť štvrté kolo Slovnaft Cupu veľkým futbalovým sviatkom, keďže na ich trávnik mali pricestovať atraktívni súperi z Fortuna ligy.

Spišiakom nechcú zostať dlžní

Jedným z nich je aj mužstvo zo Spišského Podhradia, ktoré sa pripravovalo na zápas s Trenčínom.

„Rozhodnutie rešpektujeme, lebo ísť hrať po dvoch týždňoch prípravy proti Trenčínu by bolo neľudské. Zároveň ale verím, že aj budúci rok budeme mať v štvrtom kole súpera rovnakého rangu. Inak by to bola nespravodlivosť,“ povedal dlhoročný tréner a funkcionár klubu Jozef Komara v článku pre sportnet.sme.sk.

„Také mužstvo tu príde raz za tridsať rokov. Podarilo sa nám už vyradiť Podbrezovú i Trebišov, ale Trenčín by bol pre nás výnimočný,“ dodal.