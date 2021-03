Okrem veľkých opráv tratí by sme sa v našom regióne mohli dočkať i elektrických vlakov

Sanácie sa dočká aj úsek s rekordným počtom meškaní. Obnovu čaká aj prepojenie do Maďarska.

16. mar 2021 o 15:46 (rv)

BRATISLAVA. Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako informovalo na svojej internetovej stránke, vypracovalo v úzkej spolupráci s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií strategický dokument, ktorým sa bude riadiť rezort pri príprave a realizácii infraštruktúrnych projektov. Metodika a zoznam Priorít v obnove a rozvoji železničnej infraštruktúry sa týka aj nášho regiónu. Spomína sa v ňom okrem iného totiž projekt revitalizácie a hlavne elektrifikácie trate Zvolen - Fiľakovo.

„Tento zoznam nám a širokej verejnosti jasne ukazuje, do čoho a koľko peňazí máme v nasledujúcich rokoch investovať tak, aby sme zlepšili stav železničnej infraštruktúry a vďaka tomu presvedčili ľudí, že cestovanie vlakmi je najrýchlejší, najbezpečnejší a najekologickejší spôsob dopravy,” reagoval na zverejnené projekty minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.

Analytici Hodnoty za peniaze podľa uverejnených informácií navrhli metodiku, na základe ktorej vznikol zoznam prevažne projektov obnovy a revitalizácie existujúcej železničnej siete.

„Výber priorít zohľadňuje kritériá a dopravné hľadisko, stav trate a spoločenský prínos projektov," uvádza sa na stránke ministerstva. Na metodiku nadväzuje plán realizácie, tzv. Harmonogram, ktorý už zohľadní aj pripravenosť projektov, kapacity štátu pripraviť projekty a rozpočtové možnosti.

Analytici zároveň odporučili pripraviť aj rezervné projekty pre prípad, že by sa realizácia prioritných projektov zdržala.

„Úlohou rezortu dopravy a správcu železničnej infraštruktúry - Železníc Slovenskej republiky je teraz pripraviť a zverejniť záväzný Harmonogram priorít a v spolupráci s Ministerstvom financií zabezpečiť potrebné finančné zdroje na jeho realizáciu," pripomína ministerstvo.

Čaká nás sanácia, revitalizácia i elektrifikácia tratí

V zozname uverejnených plánovaných projektov je okrem iných aj sanácia havarijného stavu na trati Lučenec - Fiľakovo, konkrétne v úseku Fiľakovo - Prša. Podľa uverejnených údajov ministerstva tu vlaky dosahujú meškanie až 18 727 minút ročne.

Medzi projekty z vysokou prioritou bola následne zaradená aj revitalizácia trate Lučenec - Fiľakovo s výhľadom na realizáciu do roku 2025 a s odhadovanými investičnými nákladmi vo výške 23,5 milióna eur . S nízkou prioritou je označený projekt revitalizácie nadväzujúceho úseku Zvolen - Lučenec, ktorý by sa mohol dočkať opravy za 53,2 milióna eur do roku 2035.

Znakom toho, že by sa malo obnoviť niekdajšie spojenie s Maďarskom je aj revitalizácia trate Fiľakovo - HU (Maďarsko), ktorá sa má zrealizovať za 17,1 milióna do roku 2022. V hodnote 33,8 milióna eur by sa mala obnoviť trať Lučenec - Veľký Krtíš. Projekt má ako spomínaný predchádzajúci úsek vysokú prioritu as predpokladanou realizáciou v roku 2022.

Rekonštrukciou prejde aj trať Lučenec - Poltár a následne Poltár - Utekáč. Spolu sa tu má preinvestovať cez 70 miliónov eur a realizovať by sa to mohlo tiež v roku 2022.

Elektrifikácie by sa mal dočkať úsek Zvolen - Lučenec, predpokladané náklady na realizáciu projektu je 79,7 milióna eur. Nadväzovať naň bude úsek Lučenec - Fiľakovo, kde by sa malo preinvestovať 15,6 milióna eur. Celkové náklady na elektrifikáciu a optimalizáciu v úseku Zvolen - Fiľakovo sú odhadované v hodnote 24,9 miliónov a zaradené medzi návratné investície.

Do projektov elektrifikácie, kde sa odporúča vypracovať predštúdie realizovateľnosti je zaradená elektrifikácia úseku Fiľakovo - Košice. Či sa aj dočká realizácie zatiaľ nie je známe.

Ďalšie zmeny

Medzi projekty, ktoré by mali odstrániť tzv. úzke miesta na infraštruktúre patrí z dôvodu nemožnosti pravidelného 60 minútového intervalu úsek Rimavská Sobota - Tisovec. Tento projekt vyjde na 14,5 milióna eur.

Plánované zavedenie diaľkového riadenia úsekov sa bude týkať úsekov Fiľakovo - Jesenské, Lučenec - Poltár, Poltár - Utekáč, Zvolen - Lučenec, Lučenec - Fiľakovo, Rimavská Sobota - Tisovec, Jesenské - Rimavská Sobota. Medzi týmito projektami figurujú aj dva momentálne nevyužívané úseky Lučenec - HU (Maďarsko) - Veľký Krtíš a Fiľakovo - HU(Maďarsko).