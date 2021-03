Nášho kolegu Mira Pejku už šesť rokov niet, zmizol bez stopy

Mladý novinár, ktorý pôsobil aj v MY, naposledy kontaktoval príbuzných aj známych 17. marca 2015.

18. mar 2021 o 0:00 Marcela Ballová

BANSKÁ BYSTRICA. V stredu 17. marca je to presne šesť rokov, ako ho niet. Redaktor Miroslav Pejko zmizol bez stopy. Rovnako ako investigatívny novinár Paľo Rýpal, po po ktorom akoby sa zem zľahla 22. apríla 2008.

Mladý novinár z mesta pod Urpínom začínal v našom kolektíve MY Banskobystrických novín. Odtiaľ sa profesne posunul do Hospodárskych novín.

V slovenskej metropole sa venoval aj závažným ekonomickým témam.

Príbuzných a známych kontaktoval naposledny 17. marca. Od tohto dňa o ňom viac nepočuli. Polícia vyhlásila celoštátne pátranie, avšak doposiaľ bez výsledku. Stále je vedený ako nezvestný.

Z bratislavského bytu odišiel iba naľahko oblečený, bez dokladov a mobilu.

Zostalo po ňom ticho a na jeho facebookovej stránke srdcervúce odkazy priateľov, rodiny a známych. Na Mira nezabúdajú.

"Už by si bol starý a ja by som sa smiala z Tvojich prvých šedín. Už by si mal prvé vrásky a možno aj ženu snov. Možno by si sedel v novej vláde a kukali by sme zase na Tvoje múdrosti. Možno... Slzy v očiach, jazva v srdci... Svet sa zmenil, ale stále chýbaš! Love u," napísala ešte vlani Marika M.

"Dnes som si znovu spomenul na Mira. Neviem prečo. Nie som zrovna dátumový typ, no ale potom mi to prišlo: výročie. Jedno z tých naozaj smutných, stále aj po rokoch, akoby zahalených istou dávkou hmly. Zároveň však aj takmer vyprchanej nádeje. Pri upratovaní doma som pred pár dňami narazil na škatuľu starých fotiek. A táto na mňa z nej vyskočila. Vedel som, že ju niekde mám, tak som rád, že som ju znovu našiel. Je to moment z bežného letného dňa na gymnáziu. Je síce mierne nedoostrená, o to viac autentická. Myslím, že sa mi na nej podarilo zachytiť Mirovu momentku, ktorá predstavuje spomienku na neho a na nás, 8 rokov kamarátstva v laviciach. A všetko, čo bolo neskôr už z toho iba vychádzalo. Chýbaš ...," pridal na Mirovu facebookovú nástenku Fischo A.

