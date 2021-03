Verejná semienkareň ožila aj v pandemickom čase

Záujemcovia si môžu vybrať z internetovej ponuky a prísť si po semienka každý štvrtok.

18. mar 2021 o 8:16 (rv)

LUČENEC. Verejná semienkareň v turisticko informačnej kancelárii Karpaty Slovakia s.r.o. na železničnej stanici v Lučenci napriek pandémii opäť ožila a bezplatne ponúka záujemcom rôzne semienka. Tie im možno aj naopak darovať.

Zoznam semienok, ktoré si záujemcovia môžu zadarmo vyzdvihnúť je dostupný na facebookovej stránke Karpaty Slovakia. Výdajovým dňom pre semienka je každý štvrtok od 09:00 do 16:30 hod.

„ Svoje objednávky prosím píšte na email: smugyj@gmail.com alebo objednajte na tel. čísle: 0948 01 39 84. Tešíme sa aj na vaše prípadné príspevky v podobe darovaných semienok. Je to čisto nezisková aktivita, a je mi ľúto, že by to nefungovalo keď máme v zásobe naozaj zaujímavé semienka, ktoré môžu niekomu prísť vhod,“ uviedla Jarmila Smugalová, ktorá pred dvoma rokmi iniciovala vznik semienkarne.

Pri jej otvorení povedala: „Vytvorili sme priestor, kde si ľudia môžu medzi sebou bezplatne vymieňať zdravé prírodné semienka, teda také, ktoré sú vhodné aj na ďalšie pestovanie. Máme za cieľ šírenie trvalo udržateľného pestovania. Preto tu nájdete nemorené semienka z rastlín, ktoré boli pestované prírodne, bez postrekov a umelých hnojív.“

