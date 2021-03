Krv púšťajme mimo bojísk, na hrdinov nezabudnime

Jozef Pupala si ctí ešte živých hrdinov druhej svetovej vojny

20. mar 2021 o 21:23

ČIERNY POTOK. Jozef Pupala z Čierneho Potoka v Rimavskosobotskom okrese je zakladateľom miestneho Klubu darcov krvi i darcovskej akcie Slovanská kvapka krvi SNP. Tento rok pripravujú už 16. ročník tejto humánnej akcie. Zároveň je predsedom miestnej základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a pôsobí aj v okresných štruktúrach zväzu. Bývalý policajný vyšetrovateľ sa na dôchodku teda rozhodne nenudí. Čierny Potok je v súčasnosti pokojným miestom na život, no má za sebou krvavú históriu, ktorú pripomína aj pomník v blízkosti obecného úradu. O darcovstve toho najcennejšieho sme sa rozhovorili hneď od úvodu.

Darovanie krvi prirodzenosťou

„Krv som daroval nielen u nás, viac ako 175-krát, ale aj v Poľsku, až 17-krát. S poľským Červeným krížom sme pred vyše dvadsiatimi rokmi založili aj cezhraničnú darcovskú akciu Karpatská kvapka krvi. Stalo sa to počas môjho pobytu v Bardejovských kúpeľoch. Od Poliakov som dostal za darovanú krv a rozvinutie vzájomnej spolupráce aj vyznamenanie. Tam si darcov celkovo vážia oveľa viac ako u nás,“ uviedol aj niekdajší predseda klubu darcov krvi. Darovanie krvi považuje za ukážku nezištnosti, kde neriešime, komu naša krv ide, ale vieme, že pomôže. Aby toho nebolo málo, podieľal sa aj na založení Gemerskej kvapky slobody v Tornali. Najcennejšiu tekutinu začal dávať už ako študent na škole v českom Tábore.

Postupne v ňom rástlo presvedčenie, že krv treba obetovať na záchranu životov a zo všetkých síl treba, naopak, zabrániť jej zbytočnému prelievaniu vo vojnových konfliktoch. Toto presvedčenie v ňom dozrievalo možno aj preto, že aj jeho rodičov dali dokopy vojnové udalosti.

Obidvaja sa po nich ocitli bez svojich životných partnerov a obidvaja mali polosiroty. Na základoch najkrvavejších udalostí doterajšej histórie sa tak zrodil nový príbeh. Jozefa Pupalu sa dotkli aj udalosti, ktoré sa udiali v Čiernom Potoku a v okolí ešte pred príchodom jeho rodiny začiatkom 60. rokov minulého storočia. Ich pripomienkou je pomník pri obecnom úrade.

Pomník zavlečeným

„Nyilasiovskí fašisti 21. októbra 1944 vyvraždili na samote Suchý Potok sedem nevinných osadníkov. Medzi nimi aj prvú manželku otecka Emilíu. Dva týždne nato v našej obci a okolitých osadách, osídlených Slovákmi, odvliekli 14 mužov. Najskôr do Jesenského a odtiaľ ich odtransportovali do Štúrova, odkiaľ ich gestapo poslalo do koncentračného tábora, odkiaľ sa už viac nevrátili,“ spomenul Pupala. O pomník sa doteraz príkladne starajú, nikdy si nezabudnú pri ňom pripomenúť výročie zavlečenia, ale aj počas každoročnej darcovskej akcie Slovanská kvapka krvi SNP, ktorá do obce privedie vždy aj významné armádne osobnosti, keďže patronát nad akciou, ktorú môžu robiť aj vďaka spolupráci s Národnou transfúznou službou, má okrem iných aj Klub generálov Slovenskej republiky. Vďaka nemu uchovávajú aj vzácny dar. Prsť zeme z koncentračného tábora Flossenbürg, kde zahynuli.

„Bolesť je individuálna a záleží na každom z nás, kto si ju ako uctí. V našej organizácii sa jej venujeme. A ctíme si všetkých preživších, v okrese Rimavská Sobota je ich už len šesť. Je smutné, že kompetentní na nich často zabúdajú. Čo by malo byť aspoň minimum, pri každom ich životnom jubileu. Skôr si ich uctia zástupcovia Ruskej federácie,“ pripomenul predseda miestnej ZO SZPB, ktorý chodí za nimi vo svojom voľnom čase aj vďaka silnej podpore od svojej rodiny.

Priame spomienky sú na nezaplatenie

Spomenul si aj na besedu v Základnej škole v Jesenskom pred dvoma rokmi s jedným z vojnových veteránov, ktorá mala podľa jeho slov až nečakane vrelé prijatie zo strany žiakov, ktorí si pozorne vypočuli spomienky na vojnové časy. Bez takýchto pripomienok zostanú dejiny len niečím neosobným.

„Myslím, že medzi mladými ľuďmi by bol o takéto besedy záujem, ale niekedy, žiaľ, nie z vedenia škôl. Aj v našej organizácii máme veľa mladých členov,“ podotkol Pupala.

Dokážu osloviť

Mimochodom, v Čiernom Potoku sa ako jediní môžu hrdiť čestným pomenovaním po armádnom generálovi a niekdajšom prezidentovi Ludvíkovi Svobodovi. Stalo sa tak aj vďaka tomu, že až siedmi miestni bojovali pod jeho velením.

Niektoré organizácie sa sťažujú, že im ubúdajú členovia, s týmto však v Čiernom Potoku problém nemajú. Majú 75 členov.

„Sú od Trebišova až po Nitru a Bratislavu. Dokonca máme jedného člena až z Trutnova v Čechách. Ale prečo nie, každý sa môže rozhodnúť, kde bude členom. Dôležité je ľudí presvedčiť svojou činnosťou, aby tak spravili. A základom je osloviť mladých, ktorí môžu vstúpiť do klubu mladých a po dovŕšení dospelosti sa stať právoplatnými členmi,“ zakončil Pupala.